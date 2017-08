Finansavisen: Arbeidere jobbet svart på Støres brygge

(Dagbladet): Deler av jobben da Jonas Gahr Støre skulle oppgradere brygga på eiendommen sin i Kilsund utenfor Tvedestrand, ble gjort uten betaling av skatt eller moms.

Det skriver Finansavisen om arbeidet gjort i 2011.

«Min avtalepartner var Olaf Halvorsen. Hvordan han organiserte arbeidet var hans ansvar», skriver Støre i en epost til avisa.

Gjenytelse

I artikkelen heter det at Halvorsen og Støre gjorde opp regningen seg imellom med skatt og moms. Halvorsen hadde imidlertid med seg to arbeidere.

Mellom dem dem ble alt gjort opp som vennetjenester, ifølge Finansavisen.

- De hjalp meg som en gjenytelse for ting jeg har hjulpet dem med privat, sier Halvorsen til Finansavisen.

Avisa har snakket med professor Ole Gjems-Onstad. Han sier at bytte av profesjonelle tjenester er skatte- og momspliktig.

Halvorsen sier, ifølge avisa, at han ikke var klar over dette.

Benekter bruk av svart arbeid

Overfor Dagbladet avviser Jonas Gahr Støre å ha benyttet svart arbeid:

- Finansavisen har i dag en førsteside og en sak om arbeid på min brygge i Kilsund, som etterlater inntrykk av at jeg har benyttet svart arbeid. Det har jeg ikke, skriver Støre.

- Oppdraget med utbedringen ble gitt Olaf Halvorsen, som hadde totalansvaret for utførelsen. Jeg forholdt meg til ham, som var ansvarlig for å utføre arbeidet med det utstyr og den hjelpen han trengte, legger Arbeiderparti-lederen til.

Ble kontaktet av firma

Støre sier at han ble klar over saksforholdet den 6. juli 2011. Da skal han ha mottatt et brev fra Trygve Bjørn Roland i firmaet Roland AS.

Dette i forbindelse med at det, ifølge Finansavisen, ble benyttet utstyr tilhørende Roland i forbindelse med arbeidet ved brygga. Roland AS er også firmaet de to arbeiderne var ansatt ved, ifølge avisas opplysninger.

- I en senere samtale med selskapets advokat ble det understreket at Roland ikke hadde grunn til å mene at jeg var klar over at det var benyttet utstyr fra hans firma, fortsetter Støre.

- Jeg forholdt meg i fortsettelsen til Olaf Halvorsen som ansvarlig for oppdraget, som ble sluttført i tråd med avtale og gjort opp etter avtalt faktura til avtalt pris, inkludert merverdiavgift, avslutter Jonas Gahr Støre.

- Ryddig avtale

Meldingen fra Støre videreformidles av Hans Kristian Amundsen, Aps sekretariatsleder på Stortinget.

Da Dagbladet spør Amundsen om Støre, i kraft av sin posisjon, har et ekstra ansvar for å forhindre svart arbeid, svarer han følgende:

- Det har han gjort til fulle med en ryddig avtale som han også fulgte da han gjorde opp for seg.