Finansfolk pensjonerer seg tidlig

(Finansavisen): Seniorene trives på jobben i finansnæringen. Det viser en fersk rapport utarbeidet av Proba Samfunnsanalyse på oppdrag fra Finans Norge, Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk. Men til tross for trivselen ønsker de ansatte ikke å bli lenger enn til de fyller 64 år, i hvert fall i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsalderen i finansnæringen er høyere enn i mange andre bransjer, skriver Finansavisen onsdag. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 27 prosent av de ansatte innenfor bank og finans er over 55 år. For alle næringer under ett er andelen ansatte over 55 år 20,4 prosent.

Altfor tidlig

Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk, mener de ansatte i finansnæringen går av med pensjon for tidlig.

- Bransjen har vært flinke med egen seniorpolitikk. De har økt interne aldersgrenser, og lagt til rette for å være i jobb lenge. Likevel ser vi at avgangsalderen er for lav, og at bruken av sluttpakker ved nedbemanning er høy, sier Østerud til Finansavisen.

64 år er også lavere enn bedriftene selv mener er ideelt. Ifølge Finansavisen mener HR-lederne i bedriftene i finansnæringen at 65,8 år er den beste avgangsalderen, mens de tillitsvalgte i bedriftene mener at 66,4 år er riktigst.

- Rapporten bekrefter at majoriteten av banker og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge, til Finansavisen.

Vil ha fritid

Rapporten tyder imidlertid på at de ansatte går av med pensjon fordi de kan. Mer tid til fritid er nemlig den viktigste årsaken til at de ansatte velger å pensjonere seg. Helsesituasjonen og en belastende arbeidshverdag trekkes også fram som en viktig årsak av mange.

