Finansministeren: «Kraftfull pakke» mot aggressive selgere av forbrukslån

Mens Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Dagbladet i går brukte sterke ord om søkkrike menn som «tjener seg enda mer søkkrike på fattige alenemødre», uttaler finansminister Siv Jensen seg mer diplomatisk om den voldsomme veksten i forbrukslån:

- Muligheten til å bruke kredittkort og å ta opp forbrukslån kan gi økt økonomisk frihet, men har også flere problematiske sider, som sakene i Dagbladet viser, konstaterer hun.

- Kan nektes lån

Både MDG, SV og Arbeiderpartiet vil ha et rentetak, som MDG tallfestet til 8,5 prosent. Det synes Jensen er for lavt.

- MDGs forslag om et så lavt rentetak er problematisk på flere måter. Det kan blant annet føre til at personer nektes å ta opp lån. Vi skal huske på at muligheten til å ta opp forbrukslån kan gi større økonomisk frihet, sier hun ifølge en epost til Dagbladet fra Finansdepartementet.

Statsråden og lederen i Fremskrittspartiet peker på at reglene for markedsføring av forbrukslån og annen kreditt ble strammet kraftig inn fra 1. juli, og vil se an virkningen før hun vurderer om det er behov for enda strengere regler.

«Kraftfull pakke»

- Vi har sett sterk vekst og aggressiv markedsføring av forbrukslån de siste årene, slår Siv Jensen fast.

Hun legger til at lånene er dyre, og skaper «store utfordringer» for dem som låner mer enn de kan betjene.

- Regjeringen la derfor før sommeren fram en kraftfull pakke med tiltak for å få markedet for forbrukslån til å fungere bedre. Den nye gjeldsinformasjonsloven vil bidra til at bankene får bedre oversikt og kan gjøre bedre kredittvurderinger av lånesøknader. Nye forskriftsregler skal sette en stopper for aggressiv markedsføring av forbrukslån, og sikre at kredittkortgjeld blir fakturert på en ryddig og ordentlig måte, sier hun.

Somle-anklager

Tross tiltakene Siv Jensen lister opp, kritiserte Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal henne i går for å ha somlet med å opprette gjeldsregister.

- Det har jo vært Stortingets intensjon å komme i gang på et mye tidligere tidspunkt. Statsråden har av en eller annen merkelig grunn ikke fått fingeren ut, sa Liadal til Dagbladet.

Slik svarer Siv Jensen på kritikken fra Liadal:

- Vi valgte å trekke den forrige regjeringens lovforslag om et gjeldsregister fordi vi ville se nærmere på om det var naturlig at dette skulle være en offentlig oppgave. Det har også vært viktig å sørge for at gjeldsinformasjonsordningen kan fungere på en mest mulig sikker og effektiv måte. Vi har derfor brukt tid på å finne en innretning som vi mener vil fungere godt for næringslivet og ivareta personvernet for dem det blir utlevert opplysninger om, sier hun.

Gjeldsinformasjonsloven trer i kraft den 1. november, og vil tillate private foretak å motta, innhente, registrere og utlevere gjeldsopplysninger om privatpersoner.

Dermed vil nye långivere kunne finne ut hvilke lån en søker har fra andre långivere.

Dette er saken Dagbladet beskrev lørdag hvordan rike nordmenn til sammen har tjent milliarder på forbrukslånsbankene Bank Norwegian, Komplett Bank og ya Bank. I en fersk rapport skriver SIFO-forsker Christian Poppe at fra 500 til 1000 milliarder av husholdningenes bruttogjeld på 3 170 milliarder kroner kan ha gått til forbruk – altså langt mer enn de cirka 90 milliardene i usikrede forbrukslån ved årsskiftet, inkludert kredittkortgjeld. Grunnen er bl.a. at lån tatt opp med pant i bolig også går til forbruk, og at mye kredittkortgjeld omgjøres til usikrede forbrukslån, og senere til boliglån. Blant regjeringens tiltak for å demme opp for låne-veksten, er forskrifter for kredittmarkedsføring og kredittkort-fakturering, retningslinjer for forbrukslån, og en gjeldsinformasjonslov som legger til rette for et gjeldsregister.