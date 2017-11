Fire personer pågrepet etter konstruert trafikkulykke på Sunnmøre

(Dagbladet): Klokka 03.58 meldte politiet i Møre og Romsdal om en trafikkulykke mellom to biler på fylkesvei 657, der den ene bilen sto i brann.

Klokka 05.50 ble tre menn og en kvinne, alle i 20-åra, formelt pågrepet av politiet. Politiet tror at de har konstruert et trafikkuhell. Politiet hadde kontroll på dem før det ble besluttet at de skulle pågripes.

- Det skal være snakk om at en høyspentledning ligger over veien og den ene bilen skal stå i brann. Det er ingen personer i bilen som brenner. Det har ikke vært et reelt trafikkuhell. Det er nok laget til for å være et trafikkuhell, sa operasjonsleder Erik Mikaelsen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB i 4-tiden natt til torsdag.

Operasjonsleder John Kåre Flo sier til Dagbladet rundt klokka 06.40 onsdag morgen de ikke har kommet noe nærmere hva som kan ha forårsaket brannen.

- Det er ingenting ved trafikkuhellet som tilsier at bilen skulle brenne. Vi tenker tanken på at den kan være påtent, men vi har ikke konkludert med noe som helst, sier Flo.

Flo opplyser at de fire pågrepne kjenner hverandre. De også kjenninger av politiet. Ingen av de fire pågrepne har foreløpig vært i avhør.

Noe over klokken 5 torsdag meldte politiet at fylkesveien var åpen for fri ferdsel igjen.