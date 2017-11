Fjellklatreren (45) var fanget i bresprekk i fem døgn. Hentet ut etter livsfarlig redningsaksjon

(Dagbladet): I nesten fem hele døgn var en 45 år gammel tysk fjellklatrer fanget i en 30 meter dyp bresprekk. Politi og redningsmannskap var nær ved å gi opp leteaksjonen, da det plutselig kom et livstegn fra 45-åringen, skriver Salzburg 24.

Det var fredag forrige uke at 45-åringen sendte en tekstmelding til faren sin der han skrev at han planla en fjelltur i Dachstein-fjellene sør for Salzburg i Østerrike. Siden ble det fullstendig stille.

Ga ikke livstegn

45-åringen ble meldt savnet av faren søndag, som var bekymret etter at han ikke hadde hørt fra sønnen på to døgn. Politiet i den tyske byen Duisburg klarte å spore opp mannens bevegelser, og østerriksk politi fant 45-åringens nedsnødde bil parkert i et fjellområde i Gmunden-regionen.

En østerriksk alpin redningsgruppe ble umiddelbart tilkalt i søket etter mannen som ikke hadde gitt livstegn fra seg på to dager. Søket ble avbrutt flere ganger som følge av krevende forhold for redningsgruppa som strevde seg gjennom 1,5 meter dyp nysnø.

Etter fire dager med resultatløse søk dukket det plutselig opp et livstegn fra 45-åringen. Seint onsdag kveld lyktes han med å sende en nødmelding med mobilen, etter gjentatte mislykkede forsøk på grunn av dårlig dekning, skriver nyhetsbyrået DPA.

- Risikerte sine egne liv

Via tekstmelding klarte den skadde å fortelle nøyaktig hvor han hadde vært fanget de siste fire døgnene, og torsdag morgen ble han funnet av mannskaper fra den østerrikske fjellredningstjenesten.

- Vi ville ikke klart å finne ham, hadde det ikke vært for GPS-informasjonen, sier en østerriksk politimann til den tyske avisa Bild.

Til tross for det østerrikske medier beskriver som «ekstremt vanskelige forhold» og «med fare for eget liv og helse» klarte redningsmannskaper å fire seg ned til mannen, som var fanget i den 30 meter dype bresprekken.

Gledestårer

Klokka fire natt til torsdag ble den savnede klatreren endelig funnet, etter å ha tilbrakt nesten fem døgn i et iskaldt «fengsel» 2050 meter over bakken.

- Han er tilsynelatende i god form, sier politiet ifølge Bild.

Han ble fløyet til sykehus, men slapp ifølge en talsmann for redningstjenesten fra fallet og oppholdet nede i bresprekken med lettere skader i en ankel og en skulder, skriver NTB.

Redningsmannen Christian Egger, som hentet tyskeren opp fra bresprekken,

- Da vi reddet ham ut så hadde han gledestårer i øynene. Han kunne knapt tro at han fortsatt var i live, sier Egger til den østerrikske radiokanalen LifeRadio.