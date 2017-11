Fjerner Forsvarets helikoptre i nord og vil heller leie fra sivile: - Helt uforsvarlig, raser Ap

(Dagbladet): De mye omtalte Bell-helikoptrene skal flyttes fra Bardufoss til Rygge, samtidig som Landmaktutredningen legger opp til å etablere en stående brigade ved Porsangermoen i Finnmark.

Det er over 1900 kilometer fra Rygge til Porsangermoen.

Som trøst lover forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at Forsvaret i Finnmark kan få leie sivile helikoptre ved behov, i tillegg til å benytte kystvaktas helikoptre.

- Forsvaret er godt i gang med et konsept for sivil innleie og beredskap. Ikke noe av dette er en erstatning for Bell, men det må tas med i helhetsbildet. Forsvaret har gode erfaringer så langt med utviklingen av et konsept for sivil innleie og beredskapsavtaler for helikopter. Dette har potensiale til å fremskaffe et volum på helikoptertransport som Forsvaret ikke kan ha i egne rekker, men det har selvsagt også begrensinger i anvendelsen, forklarer han til Dagbladet.

Bekymret for liv og helse

Anniken Huitfeldt (Ap) leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Hun beskriver opplegget som helt uforsvarlig.

Huitfeldt ber nå forsvarsministeren tenke på helsa til soldatene som skal øve på - og muligens ta del i - skarpe operasjoner under tøffe forhold i Finnmark.

- Soldatene stasjoner ved Porsanger behøver muligheten for medisinsk evakuering, både under øvelse og ved eventuelle spente situasjoner. Vi kan ikke basere oss på innleide helikoptre for å transportere soldater som behøver medisinsk behandling. Det mener jeg er helt uforsvarlig, sier Huitfeldt til Dagbladet.

Kritisk til innleie

Regjeringen vil flytte alle Bell-helikoptrene som står stasjonert på Bardufoss, til Rygge. I dag er de likt fordelt mellom Bardufoss og Rygge, ni på hvert sted. Argumentasjonen knyttes blant annet til beredskapsarbeidet.

Jonas Gahr Støre rykket i sommer ut i avisa Nordlys med en garanti for at helikopterbasen på Bardufoss skulle bestå.

- Det er svært urovekkende at Forsvaret skal basere seg på innleie av helikopter fra kystvakta for å transportere de som måtte trenge hurtig medisinsk oppfølging, sier Huitfeldt videre.

General på banen

General Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten, deler Anniken Huitfeldts syn i saken.

På Facebook tidligere i høst løftet han betydningen av å alltid vite man har helikoptre i støtte under skarpe oppdrag.

«Den vissheten skal ikke noen få ta fra de unge kvinner og menn jeg har hatt som kolleger i Hæren - og som er villige til å ofre sitt liv for landet vårt - i alle fall så lenge min stemme bærer», skrev han.

Høyres Hårek Elvenes, som sitter i komiteen sammen med Huitfeldt, mener rivalen fra Ap stiller «høyst relevante spørsmål» om helikopterkapasiteten i det norske forsvaret.

- Det er ingen tvil om at helikoptre er en knapp ressurs. Vi må prioritere helikoptrene vi har der sannsynligheten for en hendelse er størst, sier Elvenes.

- Ikke svart-hvitt

Høyre-politikeren viser til Langtidsplanen for Forsvaret og Landmaktutredningen, som begge slår fast at siden et terrorangrep neppe vil la seg varsle. Det trengs større helikopterkapasitet i befolkningstette områder, samt der sannsynligheten for angrep vurderes som høyest.

Elvenes viser blant annet til hvor myndighetsapparatet i Norge befinner seg.

- Dette er ikke svart-hvitt. Det en vurdering av behov og knappe ressurser, sier Elvenes.

I et skriftlig svar til nettopp sin partifelle Hårek Elvenes, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), som selv er fra Finnmark, at det vil ta minst ti år å bygge opp to høykompetente helikoptermiljø i Norge.

Det beskriver Bakke-Jensen videre som «et ikke realistisk og bærekraftig alternativ».

Viser til sivil innleie

Overfor Dagbladet lover den ferske forsvarsministeren at den samlede helikopterkapasiteten skal øke gjennom innfasing av kystvakthelikopter.

- Bell-helikoptrene kan ikke yte fullverdig støtte til både Hæren, Forsvarets spesialstyrker og samtidig ivareta beredskapskrav for støtte til politiet. Dette er årsaken til at det er behov for tydelige prioriteringer av denne ressursen, og det ser mange ut til å ha glemt, sier Bakke-Jensen som svar til Huitfeldt.

- Regjeringen har gått inn i denne krevende saken og gjort en tydelig prioritering av spesialstyrkenes operative evne. Dette er viktig først og fremst viktig for spesialstyrkenes militære oppdrag, nasjonalt forsvar og internasjonale oppdrag hvor de har behov for å kunne settes inn med helikopterstøtte, fortsetter han.