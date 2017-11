- Flere barn var vitner til knivdrap på treåring

(Dagbladet): En treåring døde på sykehus i dag etter å ha blitt knivstukket på en lekeplass i Borgå i Finland. Barnets far ble pågrepet og er mistenkt for å stå bak drapet.

Avisa Fyens, som siterer den finske TV-kanalen MTV, skriver at faren kun hadde vært få minutter på lekeplassen, før han av ukjente grunner gikk løs på barnet.

Sorg og sinne

Ifølge politiet var det mange vitner til hendelsen, blant dem mange barn som er elever på en skole som ligger rett ved lekeplassen.

Da patruljen kom fram til stedet, fant de den sårede treåringen. Ved hjelp av makt fikk politipatruljen som ankom parken, stanset og pågrepet mannen. Barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

- Den tragiske knivstikkingen av et lite barn her i Borgå vekker både sorg, sinne og fortvilelse, skriver den lokale biskop, Björn Vikström,

- De nærliggende skolene ble ikke direkte berørt, men elevene så utrykningskjøretøyene, helikopteret og folkesamlingen, fortsetter biskopen.

Dagbladet har vært i kontakt med den lokale kirka i den lille byen i kveld, og får opplyst at mange har vært innom, tent lys og sørget.

Etterforsker motiv

Faren hadde tatt med seg barnet bort fra hjemmet uten lov, opplyser politiet, ifølge NTB. Han skal etter planen avhøres tirsdag.

Finske MTV skriver at moren til barnet i august søkte om besøksforbud mot den drapssiktede faren. Kanalen skriver også at paret skilte seg i mars, og at mannen ikke har noen permanent bostedsadresse i Finland.

Mannen som er siktet for drapet, er en 40 år gammel fransk statsborger, ifølge nyhetsbyrået FNB. Han skal etter planen avhøres tirsdag. Politiet jobber nå med å undersøke hva slags motiv mannen kan ha hatt.

Borgås ligger om lag fem mil nordøst for Helsingfors, og har anslagsvis 50 000 innbyggere.