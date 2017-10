Flere hundre møtte opp for å si farvel til kvinnene som ble funnet døde på Romsås

(Dagbladet): I formiddag var det begravelse for de tre kvinnene, Mebrak Solomon, Nadia Ali og Rebiba Woldemariam, som ble funnet døde i en leilighet på Romsås i Oslo tidligere denne måneden. Kvinnene ble bisatt ved Alfaset gravlunds kapell.

En kvinne i 60-åra og hennes to voksne døtre i 20- og 30-åra hadde ligget omkommet i leiligheten siden seinsommeren.

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent, og politiet vet fortsatt lite om hva som har skjedd. Ifølge naboer, familie og venner hadde kvinnene isolert seg fra omverdenen.

Mandag formiddag strømmet det mennesker til kapellet hvor begravelsen blir holdt i Oslo. Da seremonien hadde begynt klokka 14 var det helt fullt og mange oppmøtte sto langt utover plenen, og det fortsatte å strømme til folk etter seremonien hadde begynt.

Mange fra Eritrea

Flere av de oppmøtte Dagbladet har snakket med, sier det er en tradisjon i Eritrea at de som kan, møter opp i begravelser selv om de ikke kjente avdøde.

Moren og den eldste datteren som ble funnet omkommet kom fra Eritrea til Norge som flyktninger på 1980-tallet, mens den yngste datteren var norsk-eritreisk.

- Det er veldig trist, sier tre av de oppmøtte, fra Eritrea, som kjente til familien fra tidligere.

- Hun var en veldig god mor, legger en av dem til.

- De er afrikaner og jeg er afrikaner. Jeg tenkte å komme for å støtte opp, sier ei dame fra Tanzania, som ikke kjente de avdøde.

Hun sier videre at hun synes det er veldig trist at kvinnene ble liggende i tre måneder før de ble funnet døde.

- Jeg skjønner ikke hva som sviktet. Det er det jeg spør meg selv.

Kvinnen, som ikke ønsker å stå fram med navn, sier til Dagbladet i forkant av begravelsen at både naboer av de avdøde på Romsås, og andre fra Eritrea, vil møte i begravelsen.

Dagbladet har også møtt personer som kjente den yngste avdøde i 20-åra gjennom skole.

- Dypt tragisk

Hilde Lin Sagstad Gunneng kjente Nadia (avdøde i 30-årene), og gjennom henne kjente til søsteren og moren. Avdøde i 30-åra var rundt 14 år da Gunneng ble kjent med henne.

- Det er dypt tragisk. Det gjør meg veldig vondt. Jeg har ikke møtt henne på ti år.

Gunneng minnes den avdøde 30-åringen som ei lun jente, som alltid hadde et smil og humor på lur.

Den multireligiøse begravelsen mandag formiddag er et samarbeid mellom Jølstad begravelsesbyrå og al-Khidmat begravelsesbyrå, og er stelt i stand av de tre avdødes familie.

- Det er veldig spesielt, i og med at det er tre stykker - en mor og to døtre, sier Roy Valberg i Jølstad begravelsesbyrå til Dagbladet.

Isolert liv

Da politiet tidligere denne måneden tok seg inn i leiligheten til kvinnene på Romsås, fant de alle tre døde «uten voldsomme omstendigheter».

Det var ikke noe tegn til ytre skader på de avdøde, og politiet mistenker ikke at kvinnene skal ha blitt utsatt for noe kriminelt. De tre kvinnene var heller ikke kjenninger av politiet.

En av politiets hypoteser er at kvinnene har vært syke før de døde, men at de av uviss grunn ikke oppsøkte helsehjelp. Mangel på mat og avmagring er også en mulig dødsårsak, ifølge politiet.

Kvinnene ble funnet i en kommunal leilighet. Naboer Dagbladet har vært i kontakt med tidligere tegner også et bilde av at kvinnene har levd et isolert liv.