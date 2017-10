Flere hundre personer demonstrerte mot sextrakassering: - Snakk om det. Skrik ut

Initiativtakerne til arrangementet var Vi tror deg-stiftelsen, som ble grunnlagt av Andrea Voldum og June Holm. Voldum, som anmeldte en gjengvoldtekt i den såkalte Hemsedal-saken, sier en markering blant annet kan være viktig for dem som ikke tør å delta i kampanjen på nett.

- Jeg tror det er viktig at de kan møte opp her og føle seg sett, sier Voldum til NTB.

Kvinner over hele verden, inkludert Norge, har den siste tiden delt historier om seksuell trakassering i forbindelse med #metoo-kampanjen for å sette søkelys på hvor vanlig dette er. Kampanjen ble startet av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano etter at en rekke kvinnelige skuespillere sto fram og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep av den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

Voldum tror en av grunnene til at så mange har sluttet seg til kampanjen, kan være at det nå er mer akseptert å snakke høyt om temaer som seksuell trakassering og overgrep.

- For meg skjedde det i fjor da jeg sto fram. Jeg tenker at det er lettere å hive seg på når noen andre også tør å si det. Sammen er vi sterke, sier hun, og oppfordrer alle som opplever noe lignende, om å ikke være stille om det.

- Snakk om det. Skrik ut. Vi må ikke slutte å snakke om det nå, sier Voldum.

Det er en oppfordring også June Holm kommer med.

- Jeg er veldig stolt over alle som har kommet, og alle som ser viktigheten av kampanjen og vil stå sammen for å ta det videre. For dette er forhåpentligvis bare en start, sier Holm til NTB.

(NTB)