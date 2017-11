Flere kvinner har anmeldt utelivsprofil for voldtekt: - Hvis det er flere der ute, bør de melde seg

(Dagbladet): Dagbladet skrev i går om en utelivsprofil og kulturpersonlighet i 40-åra som er siktet for flere nachspielvoldtekter.

Mannen nekter straffskyld for voldtektene. Flere av dem skal ifølge de fornærmedes forklaringer ha skjedd i forbindelse med fester og nachspiel i mannens leilighet i Oslo.

De første anmeldelsene på mannen som inngår i siktelsen mot ham, ble levert allerede i sommeren 2015. Etterforskningen har pågått i to år, og etter det Dagbladet kjenner til, har flere saker kommet til i etterforskningen etter hvert.

- Bør melde seg

Enkelte av de angivelige voldtektene strekker seg flere år tilbake i tid.

Siktede beskrives som en ledende skikkelse og autoritetsfigur i miljøet de fornærmede kvinnene vanket i. Dagbladet vet også at anklagene mot mannen skal ha vært et samtaleemne i miljøet han tilhører.

Anne Kristine Bohinen representerer flere av de fornærmede kvinnene, de fleste av dem i 20-åra.

- Hvis det er flere der ute som sliter bør de melde seg til politiet, sier Bohinen til Dagbladet.

- Det er en kjedelig sak, sier bistandsadvokaten.

Forsvarer reagerer

Mannens forsvarer reagerer på oppfordringen:

- Jeg må tillate meg å si at jeg finner en slik generell oppfordring som spesiell og frykter at bistandsadvokaten her bidrar til at uriktige anklager framsettes, sier advokat Elisabeth Myhre i Advokatfirmaet Staff til Dagbladet.

- Det er et reelt problem at uriktige anmeldelser framsettes, og det er vanskelig å avdekke dette. Man står i en pågående etterforskning, og det er avgjørende at den konkrete etterforskningen gjennomføres etter straffeprosesslovens rammer.

- En tabloidisering av alvorlige anklager som dette framstår bare som et rettssikkerhetsproblem og kan i verste fall bidra til uriktige domfellelser.

Ikke ferdig etterforsket

Politiet ønsker ikke å kommentere den pågående etterforskningen. På generelt grunnlag, sier politiadvokat Hilde Hermanrud Strand følgende:

- De som mener seg utsatt for straffbare handlinger, må vurdere å anmelde det til politiet, sier hun til Dagbladet.

Saken er ennå ikke ferdig etterforsket, men politiet har ambisjoner om å få den ferdig i løpet av året. Samtidig gjenstår det både avhør av siktede og vitneavhør.

Thomas Benestad er også bistandsadvokat i saken, men ønsker ikke å kommentere den.

Flere saker

Mannens forsvarer, Elisabeth Myhre, sier til Dagbladet at den siktede nekter straffskyld i saken.

- Han er tydelig på at han ikke har gjort noe straffbart og tar anklagene svært tungt, sier hun.

Etter hvert som etterforskningen av den innledende anmeldelsen har pågått, har flere saker havnet på politiets bord.

Ifølge forsvareren har mannen samarbeidet med politiet hele veien, har latt seg avhøre uten forsvarer og har tillit til etterforskningen som pågår.