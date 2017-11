Flere personer skutt i kirke i Texas

(Dagbladet): Flere personer er skutt i en baptistkirke i Sutherland Springs sør i den amerikanske delstaten Texas, melder lokale medier og CBS News som har pratet med flere vitner.

En rekke øyevitner sier til den lokale nyhetssiden KENS at flere mennesker er skutt i First Baptist Church. En mann skal ha gått inn i kirken og skutt flere mennesker før han ble overmannet av politiet.

Sheriff Joe Tackit bekrefter overfor Wilson County News at flere mennesker er drept eller såret.

Et vitne CBS News har pratet med forteller at det er en rekke politibiler og ambulanser på stedet, og at folk blir evakuert.

Dagbladet oppdaterer saken.