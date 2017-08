Flere skyteepisoder i Sverige denne uka har ført til en ny tilværelse for sykehusansatte. - Et stort ubehag

(Dagbladet): I går kom det meldinger om flere alvorlige skyteepisoder flere ulike steder i Sverige. To personer døde på sykehus som følge av skadene.

Skyteepisodene i det siste har ført til en helt ny og utrygg tilværelse for ansatte ved akuttmottakene på sykehusene i Sverige.

Store gjenger med slektninger, venner og bekjente av de som blir skutt, samles utenfor og truer de ansatte ved sykehuset. De gjør alt for å komme seg inn.

- Jeg følte et større ubehag enn jeg noen gang har følt på arbeidsplassen, sier en sykehusansatt som har jobbet med skytingen som skjedde på Tensta på fredag, til Expressen.

Dette har ifølge den svenske avisa hendt to ganger ved Karolinska-sykehuset denne uka.

- Vi føler at situasjonen for akuttbehandling har endret seg. Man er mer sårbare, særlig på nattestid, sier leder for akuttmottaket, Anna Jansson, til avisa.

Statistikk fra Brå viser at det har skjedd en økning i antall dødsfall hvor skytevåpen har vært involvert, i Sverige.

Fredag kom det fram at det ene drapet kan ha vært et hevnangrep etter en skuddveksling et annet sted tidligere på dagen. De involverte skal ifølge Aftonbladets opplysninger være knyttet til kriminelle miljøer.

50 personer utenfor akutten

Det hele skal ha begynt da en 20-åring ble skutt tirsdag i Östberga, sør i Stockholm, og døde på sykehus som følge av skadene.

Bare minutter etter at mannen ble fraktet inn på akuttmottaket, samlet slektninger, venner og bekjente av den skadde seg utenfor sykehuset og truet, ifølge Expressen, de ansatte.

Når det kom melding om skyting i bydelen Tensta i Stockholm fredag kveld, ventet de samme situasjon. Rundt 50 mennesker skal ha samlet seg utenfor akuttmottaket på Karolinska.

Politiet var denne gang forberedt på at dette kom til å skje, og en patrulje kjørte rett til sykehuset når det kom melding om skyteepisoden. De sperret av området.

- Jeg har aldri sett noe lignende, ikke i denne graden, sier en ansatt til Expressen, som sier det er et nytt fenomen.

Økning i skuddrelaterte dødsfall

På Universitetssykehuset i Malmø har trusselen mot akuttmottaket vært økende. Prosedyren har blitt slik at med en gang de får inn meldinger om skuddskade, sperrer politiet av veien, skriver Expressen.

I 2011 døde 17 mennesker på grunn av skytevåpen. 16 menn og 1 kvinne. Siden har tallet steget jevnt over til 30 døde i 2016. Herav 28 menn og 2 kvinner.

Slår man sammen antall dødelig vold med og uten skytevåpen har tallet steget fra 81 i 2011 og til 106 dødsfall i 2016. Det viser statistikk fra Brå.

Skyteepisoder i Sverige den siste uka:

Tirsdag: To menn skutt i Östbergs i Stockholm. Én av mennene døde av skadene.

To menn skutt i Östbergs i Stockholm. Én av mennene døde av skadene. Fredag kveld: To personer ble skutt i Västerås. De ble fraktet til sykehus.

Én person ble skutt i Uppsala. Mannen døde som følge av skadene.

Én person ble skutt i bydelen Tensta i Stockholm. Han døde på sykehus som følge av skadene.

To personer ble skutt i Västerås. De ble fraktet til sykehus. Én person ble skutt i Uppsala. Mannen døde som følge av skadene. Én person ble skutt i bydelen Tensta i Stockholm. Han døde på sykehus som følge av skadene. Lørdag kveld: Én person døde etter en skyteepisode i Limmared i Tranemo kommune, øst for Gøteborg.

Én person døde etter en skyteepisode i Limmared i Tranemo kommune, øst for Gøteborg. Søndag: Én person ble skutt i beinet i Lysekils kommune natt til søndag.