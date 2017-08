Flere skyteepisoder i Sverige fredag kveld. - Drapet skal være hevn etter den første skytingen

(Dagbladet): Fredag kveld måtte politiet rykke ut på flere skyteepisoder i Sverige. I henholdsvis bydelen Tensta i Stockholm kommune, i Uppsala og i Västerås.

En mann i 30-årsalderen ble skutt og drept i Uppsala, nord for Stockholm. Timer tidligere ble to menn skutt i Västerås nordvest for Stockholm.

Ifølge informasjon Aftonbladet sitter på, henger to av hendelsene sammen.

- Drapet i Uppsala var en hevnaksjon etter skytingen i Västerås.

To personer skutt

To personer ble skutt i Västerås, og politiet etterforsker det som et drapsforsøk. Ifølge Aftonbladet brukte de involverte automatvåpen. Et vitne opplyser til avisa at man kunne høre et titalls veldig høye smell.

De to personene som ble skutt ble fraktet til akuttmottaket. Opplysninger om skadene utover det, har ikke politiet villet komme med.

Politiet etterlyser tips i saken. Foreløpig er ingen mistenkte.

Mulig hevnangrep

Snaut tre timer seinere rykker politiet i Uppsala ut til en skyteepisode i området Stenhagen i Uppsala.

På stedet skal politiet, ifølge Aftonbladet ha funnet en mann som hadde blitt skutt i hodet, ved siden av en bil.

Et vitne forteller at han hørte tre skudd og så en mann ligge på bakken. Mannen som var i 30 årene, døde av skadene.

Aftonbladet hevder å ha opplysninger som tyder på at begge skyteepisodene kan settes i sammenheng, og at den siste episoden i Uppsala var et hevnangrep etter hendelsen tidligere på dagen i Västerås.

Den døde mannen skal ifølge avisas opplysninger ha koplinger til kriminelle miljøer i Sverige, og er kjent for politiet i både vold- og narkotikasammenheng.

En tredje skyteepisode

I tillegg til disse to skyteepisodene på ulike steder, fikk politiet i bydelen Tensta i Stockholm kommune melding klokka 20.38 om at det var hørt ett eller flere skudd, skriver Aftonbladet.

- Vi fikk også informasjon om at en person var såret, sier Åsa Wallentin i Stockholmspolitiet.

En såret mann ble funnet på stedet, ifølge avisa. Han er brakt til sykehus med uavklart skadeomfang. Personen skal angivelig være truffet i hoderegionen.

Mannen døde senere som følge av skadene han pådro seg.

Ifølge Expressen er tre personer bragt inn til avhør i forbindelse med hendelsen, men de skal ikke være mistenkte.