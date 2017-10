FN: Sanksjoner straffer innbyggerne i Nord-Korea

(Dagbladet): Tre ganger har FN innført sanksjoner mot Nord-Korea som følge av missiltestene og atomtestene det asiatiske landet har gjennomført det siste halvåret.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Nord-Korea, Tomas Quintana, opplyser til FNs komité for menneskerettigheter at han er bekymret for at sanksjonene vil forverre landets allerede alvorlige menneskerettighetssituasjon, skriver nyhetsbyrået AFP.

Quintana opplyser at medisin til kreftpasienter, rullestoler og andre varer til funksjonshemmede har blitt blokkert, mest sannsynlig som et resultat av sanksjonene.

Bekymret

Menneskerettighetsarbeidere i Nord-Korea rapporterer også om at de har problemer med å få tak i forsyninger og gjennomføre økonomiske transaksjoner på grunn av sanksjonene.

- Jeg er bekymret for at sanksjonene har en negativ påvirkning på de økonomiske sektorene, som fører til en direkte konsekvens for menneskerettighetene, sier Quintana.

I Nord-Korea har det allerede blitt meldt om hungersnød blant befolkningen. Ifølge FN er 41 prosent underernært, både som følge av sanksjonene, men også oversvømmelser og tørke. 70 prosent av nordkoreanerne er avhengig av bistand for å få mat. Som Dagbladet skrev i starten av september, lever mange av landets 1,2 millioner soldater nær sultegrensa.

Kutter i handel

FNs sikkerhetsråd har innført et eksportforbud til Nord-Korea og har svartelistet en rekke nordkoreanske selskaper. Sanksjonene er rettet mot å kvitte seg med inntekter til Pyongyangs militære programmer, men ifølge FNs spesialrapportør får det ødeleggende innvirkning på sivilbefolkningen.

Onsdag denne uka ble det kjent at India opprettholder diplomatiske forbindelse med Nord-Korea, men kutter handelen med diktaturstaten.

- Vi hadde en åpen diskusjon om kutt i handel og stenging av ambassaden. Jeg sa til herr Tillerson at når det gjelder handel, så har den gått ned, virkelig mye. Den har blitt minimal, sa utenriksminister Sushma Swaraj på en pressekonferanse etter møtet med USAs utenriksminister Rex Tillerson onsdag.