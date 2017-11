Føderal klimarapport taler Trump midt imot. - Man kan lure på hvor de får informasjonen sin fra

(Dagbladet): «Mennesker er den dominerende årsaken til den globale oppvarmingen som er observert siden midten av det 20. århundre». Det kommer fram i den føderale rapporten Fourth National Climate Assessment, som utgis hvert fjerde år i USA.

Rapporten ble fredag godkjent av Det hvite hus, men den motsetter seg mye av Trump-administrasjonens holdninger til klimaendringene. Skriver The New York Times, som er én av avisene som gjengir innholdet i rapporten.

Det var i forkant av fredagens publisering knyttet stor spenning til hvorvidt Trump-administrasjonen kom til å godkjenne rapporten. Flere av de hundre ekspertene og forskerne som jobber for myndighetene med rapporten, fryktet at administrasjonen ville forhindre offentliggjøringen og vanne ut innholdet i den.

Trumps klimafornektelser

Trump har nemlig i flere år kommet med en rekke klimafornektelser. Blant annet har presidenten tidligere karakterisert menneskeskapte klimaendringer som en «bløff» oppkonstruert av kineserne. Det skrev han på Twitter tilbake i 2012.

Etter at republikaneren gjorde sitt inntog i Det hvite hus i januar, har også verdenssamfunnet fått merke Trumps forhold til klima. I mai offentliggjorde presidenten avgjørelsen om å trekke USA ut av den globale klimaavtalen «Parisavtalen».

- Kan begynne å lure

«Det er ingen overbevisende alternativer» om at klimaendringene er noe annet enn menneskeskapte. At bilene vi kjører, kraftverkene vi driver og skogene vi ødelegger, er årsaken til klimaendringene - kommer fram i rapporten.

- Man kan begynne å lure på hvor medlemmer av administrasjonen får informasjonen sin fra? De får den tydeligvis ikke fra deres egne forskere, sier Philip B. Duffy ved forskningssenteret Woods Hole til The New York Times.

Han henviser trolig til de mange klimafornektelsene fra Trump. I et intervju med Dagbladet i juni, kalte den kjente amerikanske fysikeren Brian Green Trumps klimafornektelse for «en komplett parodi».

I juli ble det kjent at alle vitenskapsrådgiverne i Det hvite hus hadde sluttet. Vitenskapsavdelingen skal gi presidenten vitenskapelige og teknologiske råd om blant annet økonomien, USAs nasjonale sikkerhet, folkehelsen, utenrikspolitikken og miljøet.

Ekstreme hendelser

Den føderale rapporten publisert i dag beskriver at temperaturen på jorda har vært rekordhøy de tre siste årene. Den peker også på værkatastrofer som har rammet USA den siste tida, som flommer, orkaner og hetebølger - at det har kostet USA 1,1 trillioner dollar siden 1980.

Rapporten advarer også om at slike katastrofer kan komme til å bli vanlig, skriver The New York Times.

«Ekstremnedbør vil sannsynligvis fortsette å øke i frekvens og intensitet over hele verden», står det.

Det kunne også klimaforskere fortelle om i Dagbladets dokumentar «Kampen mot varmegradene» i september.