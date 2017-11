Fødselsraten stuper i Sør-Korea. Nå blir dating og samleie eget universitetsfag

(Dagbladet): I emnene som tilbys blir det nemlig obligatorisk å dra på stevnemøter med utvalgte medstudenter. Det skriver The Telegraph.

Professorene ved Dongguk- og Kyung Hee universitet i Seoul sier emnene, som tar for seg dating, samleie, kjærlighet og forhold, har som mål å reversere landets nye trend: Å droppe tradisjonelle familieverdier.

Den voldsomme nedgangen i giftermål har fått navnet «sampogenerasjonen», og refererer til ungdom og unge voksne som har gitt opp på frieri, ekteskap og reprodusering. Bakgrunnen er økonomisk press som økende boligkostnader, arbeidsløshet og skolepenger.

Ekteskap på pensum

Emnet, som heter «ekteskap og familie», skal også fokusere på hvordan studentene finner den rette partneren og ta vare på forholdet sitt.

- Koreas populasjonsfall har gjort stevnemøter og ekteskap viktigere enn det var før, men dagens unge koreanere er for klumsete og opptatte til å opprettholde sunne forhold, sier professor i emnet, Jang Jae-sook til The Sunday Telegraph.

Ifølge avisa må studentene som melder seg på emnet, mot slutten av semesteret gå ut med én medstudent hver måned i tre måneder. Etter å ha blitt kjent, melder de fra i en e-post til professoren om hvem de vil være i et forhold med.

De obligatoriske oppgavene består av å gå på stevnemøter og å diskutere forholdsscenarioer som sjalusi og konflikt i klassen.

- Studentene lærer mer om seg selv, og de lærer å se seg selv igjennom andres øyne. De lærer hvordan de skal behandle og snakke til andre, og de får bedre selvtillit, sier Jang.

Å få seg en kjæreste er, ifølge Jang, ikke et mål med emnet. Likevel har det hjulpet minst to par: Et par har giftet seg, og et annet er i et langvarig forhold.

Professoren sier emnets pensum er lagt opp til å vise studentene at praksis er like viktig som teori.

Emnet har vist seg å være populært. Såpass ettertraktet er det, at det også har startet opp på Kyong Hee universitet, som ifølge avisa tilbyr et emne som heter «kjærlighet og ekteskap», og til Inha-universitetet i Inchelon.

Universitetet, som er landets 18. beste, og kjent for ingeniørutdannelsen sin, kan derfor også nå prioritere suksess i kjærligheten.

Rekordlave giftermål

Sammenliknet med for et tiår siden, kan det virke som om Sør-Koreas yngre generasjon har større vanskeligheter med å opprettholde tradisjonelle kjærlighetsforhold.

Ifølge data fra Statistics Korea var antall personer som giftet seg rekordlavt i 2016. Faktisk har de ikke vært så lave siden 1977.

Avisa skriver at antall giftermål per 1 000 innbyggere i fjor var 5,5, sammenliknet med 295,1 i 1970, året regjeringen begynte å føre statistikk over hvor mange som giftet seg.

Landets populasjonsvekst er også lavere enn noensinne, og er estimert til 360 000 nyfødte årlig. Det har ført til en bekymring for landets økonomi.