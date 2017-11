(Dagbladet): For to år siden vant bygda Kjeldebotn i Nordland en konkurranse arrangert av Telenor, hvor premien var oppgradert 4G-dekning til hele bygda. Nå, to år seinere, er store deler av bygda uten 4G og innbyggerne føler seg lurt.

Det skriver avisa Helgelendingen.

- Hele Kjeldebotn mobiliserte. Vi lagde innslag, skrev dikt og tok bilder, og alt ble publisert på Facebook, sier Wanja Dahl til Dagbladet.

Fikk inn 26 000 bidrag

Telenor fikk inn 26 000 bidrag, hvordan 57 gikk videre til finalen. Finalistene ble bedt om å vise engasjement i sosiale medier og hvert sted fikk utdelt sin emneknagg og Facebook-side for å dele den lokale entusiasmen.

19 vinnere ble trukket og Kjeldebotn var en av dem.

Dahl var selv aktiv i konkurransen og forteller at det på forhånd ble avtalt hvilken 3G-sender som skulle oppdateres til 4G.

Men dette skjedde ikke.

- Istedenfor å gjøre som avtalt, oppdaterte Telenor en sender på andre siden av fjorden som nå bare dekker halve bygda. Den andre halvdelen er altså uten 4G, sier Dahl.

- Veldig dårlig gjort

Selv er hun en av de heldige som har fått tilgang til 4G, men syns det er urettferdig for de andre.

- Hele bygda gikk inn for å vinne konkurransen sammen, men nå sitter halvparten uten tilgang til 4G, sier hun og fortsetter:

- Det er veldig dårlig gjort av Telenor og vi føler oss som nyttige idioter. Vi brukte tid på dette, og det var god reklame for dem. Dette er ikke godt nok.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen sier til Dagbladet at han er lei seg for at innbyggerne i Kjeldebotn føler seg lurt og at det ikke var hensikten med konkurransen.

- Konkurransen var sånn at den adressen som var påmeldt konkurransen skulle få 4G. I tilfellet hvor en hel bygd var med i konkurransen, var det initiativtakeren sin adresse som var den som ble registrert og som ble lovet 4G, sier Amundsen og fortsetter:

- Dette skulle vært tydelig kommunisert av oss og vi har ikke prøvd å lure noen.