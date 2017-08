Folk i panikk i Houston - norske Linn (17) havnet midt i dramaet

(Dagbladet): Siden lørdag har enorme mengder nedbør strømmet inn over den amerikanske delstaten Texas. Over 40 personer er meldt savnet og minst 30 er skadd.

Ekstremværet, som kalles «Harvey», har også krevd minst tre liv, ifølge amerikanske myndigheter.

17 år gamle Linn Steineide fra Otta i Gudbrandsdalen havnet midt i dramaet i Houston, Texas. Selv bor hun hos en vertsfamilie i et område som egentlig befant seg utenfor faresonene.

Hun forteller at det kom tornadovarsler i går, noe som gjorde at de bestilte hotellrom og ble enige om å avvente situasjonen.

Evakuerte med familien

Men i firetida i natt ble to av dem hun bor med vekket av noen lyder, forklarer hun. Det viste seg å være vannet som rant inn over dørkarmen, som er omtrent 15 centimeter høy.

Det førte til at Steineide, sammen med vertsfamiliens oldemor, besteforeldre, mor, far, søstre og fire hunder, måtte presse seg inn i en bil.

- Da hadde vannet rukket å stige med 15 centimeter til, forteller hun og legger til:

- Jeg var ikke så redd i går, men jeg fikk panikk i dag da jeg så hvor høyt vannet kom.

- Fortvilet

Etter en stund klarte vertsfamilien og Linn å ta seg til hotellet, ved å kjøre bilen gjennom vannet, forklarer hun. Det forventes at vannet skal stige med omtrent én meter til i det området, så mesteparten av møblene ble båret til andreetasje før de forlot huset.

- De jeg bor hos flyttet inn i februar, så de er veldig fortvilet over hvordan vannet ødelegger huset, sier Linn Steineide.

«Harvey» begynte søndag å flytte seg mer i retning av havet igjen, men det kan likevel ventes en liten styrking mandag kveld og tirsdag, ifølge det nasjonale orkansenteret, skriver NTB.

Vannstanden kan enkelte steder komme til å stige med opptil fire meter, noe som ifølge National Hurricane Center kan resultere i «katastrofal» flom.

56 000 nødanrop

LA Times melder at da ekstremværet slo inn for fullt lørdag, ble de berørte møtt med timelange telefonkøer for å trenge gjennom til nødetatene. Derfor valgte flere å dele stedsplassering og telefonnummer, i håp om å bli reddet.

En av dem som gjorde det var Maritza Willis, som oppholdte seg med to barn da hun ba om å bli reddet.

- Vannet tar oss, vær så snill å sende hjelp - nødtelefonen svarer ikke, skrev hun på .

På 15 timer mottok Houston 56 000 anrop fra innbyggere i nød, det er sju ganger mer enn på en ordinær dag, melder NTB.

I tillegg er byens to største flyplasser stengt, og to sykehus er evakuert. En lokal fjernsynsstasjon har også måttet stenge, og flere av veiene ut av byen ligger under vann.

Hustak er revet av, bobiler er snudd på hodet og flere hundre tusen husstander er strømløse.