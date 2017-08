For 16 år siden hadde 9/11-kaprer Mohammed Atta et viktig møte her. Nå er turistbyen i terrorsøkelyset igjen

(Dagbladet): Bare timer etter terrorangrepet i Barcelona i går ettermiddag, som kostet 13 mennesker livet, slo terrorister til igjen mot feriebyen Cambrils, om lag en time sør for Barcelona.

Da kjørte en bil på fotgjengere i en gågate i byen. Seks personer ble skadd. En av personene, en kvinne, døde senere av skadene.

Alle de fem antatte terroristene ble skutt og drept av politiet.

Men kystområdet ved Cambrils har vært knyttet til terrorister før.

11. september-kaprer

Mohammed Atta, mannen som satt bak spakene på det første kaprede flyet 11. september 2001, dro sommeren 2001 til Cambrils, skriver Sky News.

Dit dro han sammen med Ramzi bin al-Shibh, en av organisatorene bak terroraksjonen.

De to mennene skal ha tilbragt flere dager sammen for å planlegge det forestående angrepet. Også al-Shibh skulle etter planen være med på flykapringene, men fordi han ble nektet visum til USA ble han i stedet pekt ut til å organisere angrepene.

Han fant flyskoler til kaprerne og hjalp til med å finansiere operasjonen.

I en artikkel i New York Times fra 2002 beskrives møtet mellom de to mennene i kystbyen som en betydelig hendelse med tanke på det som skulle skje kun et par måneder senere.

Fikk gå i fred

Hvorfor de to mennene møttes akkurat der, er uvisst. Det kan ha vært fordi det er mange turister i området, og at det på den måten var lett å blande seg i mengden, eller fordi de skulle møte andre folk der.

De to mennene fikk i alle fall gå i fred. Både al-Shibh og Atta var tyske statsborgere, og hadde heller ikke gjort noe for å påkalle seg europeiske etterretningstjenesters oppmerksomhet, og kunne dermed reise fritt uten å bli holdt under oppsikt.

Og at det var nettopp i Barcelona-området at terroristene slo til torsdag, overrasker ikke terrorforsker Magnus Ranstorp. Han peker blant annet på møtene sommeren 2001, for å vise at området har vært på terrorradaren lenge.

- Jeg har snakket med katalanske myndigheter og spansk sikkerhetspoliti. I Spania er det Barcelona og Madrid som gjelder. Der er det snakk om flere områder med radikale miljøer, sier Ranstorp til Dagbladet.

Uansett er det mye som er uvisst om møtet mellom Atta og al-Shibh sommeren 2001, men hendelsene som fulgte i kjølvannet av møtet er det få som ikke husker.

Jaktet i ett år

11. september 2001 gikk Atta og hans medhjelper om bord på American Airlines Flight 11 fra Boston, som etter planen skulle til Los Angeles.

15 minutter ut i flyturen overtok kaprerne kontrollen over flyet og Atta satt seg bak spakene. Han krasjet flyet inn i World Trade Centers nordre tårn.

Til sammen fire fly ble kapret den dagen. Ytterligere ett krasjet inn i World Trade Center. Til sammen 2993 mennesker, inkludert 19 terrorister, mistet livet.

al-Shibh på sin side forsvant bare dager før 11. september-angrepet. Han skal da ha fløyet fra Tyskland til Pakistan.

Amerikanske myndigheter jaktet på ham i ett år, før han ble pågrepet på årsdagen for det brutale terrorangrepet.

Han ble overført til Guantanamo i 2006, og venter fremdeles at straffesaken mot ham skal komme opp.