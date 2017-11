For 25 år siden advarte nobelprisvinneren menneskeheten. Nå følger forskere opp med skrekkbeskjed

(Dagbladet): Det har i bunn og grunn vært en dårlig start på måneden i nyhetene for jordkloden og alle som kunne tenke seg å ta vare på den. To ulike rapporter som ble publisert mandag er nemlig dyster lesning.

Først kom meldingen om at det finnes klare tegn til at verdens CO₂-utslipp har begynt å øke igjen, etter å ha ligget stabilt i tre år. Deretter kunne man lese at en rekke verdensarvsteder og «naturlige underverker» er truet som følge av klimaendringer.

For å være på den sikre siden følger verdensledende klimaforskere opp med en streng advarsel til klodens innbyggere:

- Klimaendringene er her. Det er farlig, og det er i ferd med å bli veldig mye verre, sier den anerkjente svenske klimaforskeren Johan Rockström, som er en av forfatterne bak advarselen.

La oss begynne med det siste punktet.

Slår alarm

Det har gått 25 år siden den verdenskjente forskeren og nobelprisvinneren Henry Kendall forfattet et brev til menneskeheten, på vegne av 1700 forskere - blant dem de fleste dalevende nobelprisvinnere innen vitenskap.

I brevet fra 1992, som er kjent under navnet «World Scientists' Warning to Humanity», advarte forskerne mot tegnene de hadde observert på at jordkloden led under menneskehetens framferd på planeten.

Kendall, som tidligere hadde vært styreleder for Union of Concerned Scientists (UCS) startet advarselen slik: «Menneskeheten og den naturlige verden er på kollisjonskurs».

I brevet heter det blant annet «det er nødvendig med en stor forandring på måten vi lever livet på jorda på, dersom menneskelig elendighet skal unngås, og vårt globale hjem på denne planeten ikke skal bli ugjenkallelig ødelagt».

Klart budskap

Og nå plukker altså nye forskere opp hansken etter Kendal, med oppfølgerbrevet «World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice».

Det verdensomspennende nettverket av klimaforskere går sammen for å overlevere et tydelig budskap til verdenslederne som var samlet på klimatoppmøtet i Bonn denne uka. Advarselen til verden er:

«Beviset er klart: Nåværende og framtidige menneskers helse og velvære står i alvorlig fare som følge av klimaendringer, avskoging, tap av tilgang til ferskvann, artsutslettelse og befolkningsvekst».

Rundt 16 000 personer har skrevet under på oppropet.

- Dette er ikke et naturfenomen som er løsrevet fra menneskene. Hvis vi ikke har en sunn biosfære, som det kalles, hvis vi fortsetter å ha store miljøproblemer og problemer som følge av klimaendringer, så går dette direkte utover menneskers velferd. Folk må forstå at vi forsøker å redde oss selv fra katastrofal nød, sier en forskerne bak brevet, William Ripple, professor ved Oregon State University, til CNN.

«Det blir verre»

Det var ikke et stort fokus på klimaendringer i den opprinnelige advarselen fra 1992, men forskerne bak oppfordret verden til å bevege seg bort fra fossilt brennstoff.

Og på tross av den 25 år gamle advarselen har ting gått fra vondt til verre. Som forskerne skriver i den andre advarselen:

«Menneskeheten har mislyktes i å gjøre stor nok framgang i å løse disse forutsette miljøutfordringene, og det mest alarmerende er at de fleste av dem har blitt mye verre».

«Snart vil det være for seint å endre kurs, og tiden går ut. Vi må anerkjenne i vårt dagligliv og i våre styrende institusjoner at jorda med alt sitt liv er vårt eneste hjem», lyder den alarmerende konklusjonen fra forskerne.

For det har som nevnt vært en dårlig måned for klimanyheter.

CO₂-utslippene skyter i lufta

En rekke medier ga tidligere i måneden stor plass til en fersk rapport som tyder på at verdens CO₂-utslipp har begynt å øke igjen, etter å ha ligget stabilt i tre år.

- Dette er svært skuffende, sier Corinne Le Quere, som har ledet arbeidet med den nye studien, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Le Quere, som er ansatt ved University of East Anglia i Storbritannia, mener tiden er i ferd med å renne ut for målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, skriver NTB.

«Underverkene» er truet

Everglades, Great Barrier Reef, deler av Amazonas, Galápagosøyene og Kilimanjaro er bare noen av verdens «naturlige underverker» og verdensarvsteder som er truet - eller i ferd med å bli ødelagt - av klimaendringer, konkluderer FN-organet IUCN i en ny rapport.

I rapporten har de kommet fram til at antallet verdensarvsteder som blir skadet, eller er i risiko for å bli ødelagt, som følge av global oppvarming og klimaendringer - har nær doblet seg til 62 i løpet av de siste tre åra, skriver The Guardian.

Men på tross av de dårlige nyhetene, og den noen dystre tonen i forskernes advarsel, har professor Ripple fremdeles håp om bedring.

- Jeg er en optimist. Mitt håp er at brevet utløser en verdensomspennende samtale om disse miljø- og klimatrendene, og kanskje mer fundamentalt kan det øke folks bevissthet rundt alvoret i de globale miljøproblemene, sånn at vi kan jobbe sammen, sier Ripple.

- Det er så viktig at vi jobber sammen for å skape en bærekraftig framtid på jorda.

Fakta om globale klimaendringer * Temperaturen på jorda lå i 2016 1,1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Temperaturøkningen i Arktis har vært omtrent det dobbelte.

* Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

* Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

* Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser.

* Økende temperatur på jorda kan føre til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømmet, og verdens matproduksjon kan bli truet.

* Endringene i klimaet ventes å bli kraftigere i løpet av de neste tiårene.

Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB