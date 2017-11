For 60 år siden døde Laika, bare timer etter hun ble skutt opp i verdensrommet. Det ble skjult i 45 år

(Dagbladet): I dag er det 60 år siden den verdenskjente hunden Laika ble det første levende vesenet i verdensrommet.

3. november 1957 ble hunden skutt opp i rommet i den russiske satellitten «Sputnik 2». På forhånd hadde russerne beroliget hele verden med at den godt trente hunden skulle sovne rolig inn etter ti dager i rommet, etter å ha spist forgiftet mat.

Det som imidlertid var sannheten, og som ble kjent nesten 45 år senere, var at Laikas dødsfall var mye mer brutalt. I 2002 ble det kjent at Laika døde av overoppheting og panikk, bare noen timer etter at hun ble skutt ut i rommet.

Døde tidligere enn ventet

Russerne ville teste hvorvidt et levende vesen kunne overleve vektløsheten i rommet, og Laika ble trent til å være komfortabel i mindre og mindre bokser.

Men Laikas dødsfall skjedde også tidligere enn det forskerne selv hadde forventet. De trodde hun ville overleve i rommet i åtte til ti dager. Men bare timer etter hunden ble skutt ut i rommet, døde hun.

Årsaken skal ha vært at satellitten ikke var ordentlig isolert for solas strålinger, noe som førte til at hunden etter kort tid ble ekstremt varm. Hun døde av stråling etter bare ni runder rundt jorda.

Laika skal ha gått i bane rundt jorda 2 570 ganger før satellitten brant opp i atmosfæren 14. april 1958.

- Spurte om hun kunne tilgi oss

Laika ble funnet som løshund på gata i Moskva av en forsker ved det russiske romprogrammet. Hun ble én av seks hunder de trente opp.

Hunden var ressurssterk og tisset uten å løfte et bein, i tillegg var hun fotogen - det var blant kravene. De valgte løshunder fordi de antok at disse dyrene allerede hadde lært seg å mestre forhold under ekstrem kulde og sult.

Laika veide rundt fem-seks kilo og var tre år gammel.

- Jeg spurte om hun kunne tilgi oss, og jeg gråt til og med da jeg strøk henne for siste gang, sier den 90 år gamle biologen Adilija Kotovskaija til AFP.

Hun mimrer tilbake til da hun var med og trente Laika klar for verdensrommet for 60 år siden, som ung forsker.

For å gjøre hundene klare til å bli skutt opp, måtte de bli kjent med tanken på å reise inne i en 80 centimeter lang kapsel.

Førte til mennesker i rommet

Eksperimentet viste at et levende vesen kunne tåle lengre opphold i vektløshet, og det banet veien for mennesker i rommet.

De første dyrene som ble sendt ut i verdensrommet og returnerte til jorda levende var Belka og Strelka, som ble sendt opp 19. august 1960 og returnerte dagen etter, skriver AFP.

Det suksessfulle eksperimentet åpnet for at sovjetiske myndigheter tok risikoen med å sende det første mennesket ut i verdensrommet, Jurij Gagarin i april 1961.