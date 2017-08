For «barnas beste» og i «kampen mot terror» har Tsjetsjenia ført 948 skilte par sammen igjen

(Dagbladet): Det er en salig blanding av et statlig initiativ, reality-TV, familieverdier og ramme alvor.

For «barnas beste» i den russiske republikken Tsjetsjenia, og i «kampen mot terror», har landet over en tid forsøkt å føre fraseparerte eller skilte par sammen igjen.

Det har gitt resultater, ifølge landets myndigheter. I løpet av to måneder har 948 par «funnet» sammen igjen. Det melder New York Times.

Men så har parene risikert å få på politiet på døra hvis de ikke har fulgt oppfordringen om gjenforening.

Mer tid med barna

Programmet, som den amerikanske storavisa kaller det, kommer etter initiativ fra Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov.

Reint formelt er det det såkalte Rådet for harmonisering av ekteskap og familierelasjoner som står i spissen for programmet. Og det er rådet som kan be politiet om å oppsøke fraseparerte eller skilte par for å «oppfordre» dem til gjenforening.

Gjennom sommeren i Tsjetsjenia har lokal TV laget mange innslag om par som har blitt gjenforent, og blir holdt under oppsyn av rådet, ifølge New York Times.

TV-innslagene viser parene sammen under samme tak, i møte med medlemmer av rådet. Mange av dem har ikke gjenopptatt romansen, men de tilbringer tid sammen som et par med barna.

Islamistisk opprør

Og det er hele poenget med programmet. Den muslimske staten i nordlige Kaukasus har vært arnested for flere islamistiske opprør gjennom de siste 20 åra. Det har vært to blodige og væpnede konflikter hvor målet har vært løsrivelse fra Russland.

Begge opprørene har blitt slått hardt ned på av russiske myndigheter og Russlands president Vladimir Putin.

Landet består av hovedsaklig muslimske innbyggere, og mange er dypt troende. Kadyrov mener at barn av fraseparerte eller skilte par, er mer utsatt for å bli radikalisert og seinere bli militante islamister.

- Hvis de (par, journ.anm.) kunne bo sammen og ha tre, fire eller fem barn, hvorfor skille seg etter det, har Kadyrov sagt om par som vil separere seg, og la til:

- Hvis alt gikk fint rett før de fikk fem barn, hvorfor ikke bo sammen etterpå, for barnas beste?

Frivillig, men ...

Både deltakelse i TV-innslag og besøk fra Rådet for harmonisering av ekteskap og familierelasjoner er frivillig, ifølge tsjetsjenske myndigheter.

New York Times bemerker imidlertid:

«Å ikke overholde krav fra det regionale lederskapet kan få alvorlige konsekvenser, enda verre enn å måtte bo sammen med en foraktet tidligere partner».

Forfølgelse

Programmet for å føre par sammen igjen begynte rett etter angivelig statlig og systematisk forfølgelse av homofile i Tsjetsjenia.

I april og ukene som fulgte kom det drøssevis av rapporter fra den russiske delrepublikken om konsentrasjonsleir-lignende fengsler hvor homofile skal ha blitt plassert av landets myndigheter.

Der skal de ha blitt utsatt for vold og regelrett tortur.

- Homofile eksisterer ikke i vår republikk, sa talsmannen for de tsjetsjenske myndighetene og avviste alle anklagene.

Selv russiske aviser omtalte forfølgelsen.

Kadyrov er kjent som en autoritær skikkelse. Han er også tidligere blitt sitert på at «prostitusjon, dop og homofile er gift for dagens samfunn».