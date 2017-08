For fire uker siden forsvant Bamse (7) etter SAS-flyvning til Gardermoen. Nå gir SAS opp søket og tilbyr eierne erstatning

(Dagbladet): Den 29. juli stod Fredrikstad-tenåringen Melika (18) og hennes mamma Heidi ved bagasjebåndet på Gardermoen etter en tre uker lang ferie i Alicante.

De hadde fått bagasjen sin, men ventet fortsatt på at buret med den sju år gamle chihuahuaen deres, Bamse, skulle komme ut på båndet.

- Vi ventet i minst en time, men Bamse kom ikke, sier Melika til Dagbladet.

Forsvant på flyplassen

En måned seinere er Bamse fortsatt borte.

- Det som skjedde den 29. juli var at døra på buret til Bamse hadde åpnet seg da det ankom flyplassen, forteller pressekontakt Tonje Sund hos SAS.

Og Bamse rømte deretter ut på flyplassen.

Først løp den lille firbeinte rundt inne på flyplassområdet, men deretter klarte den å komme seg gjennom gjerdet og ut i Trandum-skogen.

- Det er svært uheldig og noe som ikke skal skje, sier Sund i SAS.

Hun forteller at flyplasspersonell først lette etter Bamse inne på flyplassområdet, og at SAS også har vært involvert i søket etter hunden etter at den kom seg gjennom gjerdet og etablerte seg ute i skogen.

- Observert

Mange frivillige har engasjert seg i søket etter Bamse. Det er opprettet en egen Facebook-gruppe for hunden, som i skrivende stund har over 1300 medlemmer.

- Folk bryr seg og vil bidra. Det synes jeg er flott, sier hundeeier Melika.

Hun forteller at hun og moren Heidi bodde på hotell på Gardermoen i flere dager for å lete etter Bamse. SAS dekket da utgiftene for bensin til og fra Fredrikstad, opphold på hotellet, samt materielle kostnader forbundet til søket.

- Letearbeidet etter Bamse har resultert i flere bekreftede observasjoner og hunden har vist et bestemt bevegelsesmønster innenfor et visst område i Trandum-skogen, forteller Sund hos SAS.

- Men dessverre har det ikke vært mulig å lokke Bamse til seg eller å fange ham. SAS har brukt store ressurser i saken, både økonomisk og praktisk, fortsetter hun.

- Henlegges

Og nå har SAS avsluttet saken.

- SAS avsluttet sin bistand i saken torsdag 24. august. Bamses forsvinning har vært en ulykkelig situasjon for eierne, noe SAS har full forståelse for og det er en situasjon vi beklager på sterkeste, sier Sund.

Melika forteller at de i forbindelse med SAS sin avslutning av saken, har fått et tilbud om 20 000 kroner som erstatning for Bamse. Det mener hun er langt fra bra nok.

- Dersom vi mottar den summen henlegger SAS saken, og er ferdige med oss, og vi mister muligheten til å komme med ytterligere krav. Jeg synes selskapet må ta mer ansvar enn som så. Vi føler at de anser Bamse som en koffert, men han er mye mer verdt enn vanlig bagasje, sier Melika.

Sund hos SAS ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte at de har gitt hundeeierne et tilbud om 20 000 kroner i erstatning, men sier:

- Vi har brukt store ressurser på saken - både praktisk og økonomisk, og i henhold til erstatning har vi gått langt utover det vi er forpliktet til.

- En dråpe i havet

Melikas mamma, Heidi, sier til Dagbladet at hun er sterkt uenig i SAS' påstand om at de har brukt store ressurser på søket.

- De henviser til at de har dekket mat, hotell og bensin, men for dem er det bare en dråpe i havet. Vi hadde aldri trengt å være der på Gardermoen om de hadde gjort jobben sin i utgangspunktet.

Hun fortsetter:

- Vi har tapt fritid, gått glipp av flere ting vi skulle, og vi savner fortsatt en liten hund.

Hun synes også erstatningstilbudet er for lavt.

- Hva om Bamse blir funnet og er skadet og har behov for veterinær. Utgiftene da kan bli veldig store. Vi lurer på hva SAS vil gjøre da, sier Heidi.

- Bekymret for ham

Blant de frivillige som har deltatt i søket etter Bamse, er Fred Magne Skillebæk fra Jessheim, som jobber i Allers bilredaksjon.

- SAS er en del av saken enten de vil eller ei, og saken er ikke over. Bamse er i live, men ved å avslutte søket nå vil han omkomme, sier han.

Han sier at Bamse er observert i Trandumskogen flere ganger, seinest mandag forrige uke, men at det synes som at hunden ikke lenger ønsker kontakt med mennesker.

- Fra før var han skeptisk til fremmede, men nå har han ikke tiltro til noen, mener Skillebæk.

Hundeeier Melika sier hun tenker på Bamse hele tiden.

- Jeg savner ham enormt, og det er utrolig tomt her uten ham. Jeg er veldig bekymret for hvordan han har det, sier 18-åringen.