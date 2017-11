Før gigantmøtet: Året der Kina festet grepet

(Dagbladet): USAs president Donald J. Trump reise til Asia startet denne helga, og på besøkslista står Beijing og kollegaen Xi Jinping.

Sistnevnte har hatt et framgangsrikt år - både i form av økt makt på hjemmebane og økt internasjonal innflytelse.

Samtidig har USA tatt en mer proteksjonistisk kurs enn tidligere.

Og de statsstyrte mediene i Kina er svært tydelige foran Trumps besøk:

«Uavhengig av hvorvidt USA fortsatt er en god rollemodell for resten av verden, så er de ikke lenger den eneste. Det er delvis på grunn av USAs tilbakegang og delvis på grunn av kinesisk framgang», heter det i Folkets Dagblads leder.

Manglende samhold

Førsteamanuensis Koen Wellens ved UiOs institutt for kulturstudier og orientalske språk er enig i at ytre omstendigheter har bidratt til Kinas mer sentrale internasjonale posisjon.

- Økonomisk sett er Kina veldig sterke, og de er klar over at verden er avhengige av dem. Når aktører som EU og USA ikke står sammen, kan Kina legge press på enkeltland, sier Wellens.

Wellens viser til Norges normaliseringsavtale med Kina, og den påfølgende stillheten da menneskerettighetsaktivisten Liu Xiaobo døde i juli, samt hvordan kineserne straffer land som inviterer Dalai Lama på statsbesøk.

- Hvis andre land inviterer Dalai Lama (Tibets tidligere statsoverhode som nå lever i eksil. red.anm.) anser Kina det som en del av deres interne anliggender. Derfor mener de at det er legitimt å straffe landene som inviterer ham, sier forskeren om Kinas politiske press.

Viktig kinesisk drøm

Veksten i kinesisk økonomi har blitt noe lavere siste årene, og forskjellene i velferd mellom by og landsbygd er store.

Wellens understreker at fortsatt vekst også er svært viktig for kommunistpartiets legitimitet på hjemmebane.

- Så lenge mange kinesere har tro på at han kan få det bedre, er han eller hun villig til å godta å gi slipp på en del politiske rettigheter og ytringsfrihet, sier forskeren.

- Hvordan har menneskerettighetssituasjonen utviklet seg under Xi?

- Det kan virke som et paradoks at en stat som har så stor økonomisk og politisk innflytelse som Xi Jingpings Kina synes det er nødvendig å stramme inn på folks sivile og politiske rettigheter. Kinas kommunistparti føler tydeligvis ikke at deres legitimitet er solid nok til å gi deres borgere større ytringsfrihet eller tillate kritikk av deres styre, svarer Koen Wellens.

- Dårlig år for demokratisering

Da Dagbladet kontakter Prio-forsker Stein Tønnesson angående hvordan 2017 har vært for Kina, sier han dette:

- Det har vært et meget godt år for Xi Jinping og for kinesisk utenrikspolitikk, og et svært dårlig år for alle som har håpet på demokratisering.

Professoren mener at Kinas konservative politikk, samt myndighetenes konsolidering av makt, på sikt kan føre til store utfordringer.

- Sentralisering av makt, frykt på alle nivåer for å bli tatt for korrupsjon, og manglende omstilling kan true Kinas økonomiske dynamikk og gjøre det vanskelig for Xi å realisere sine økonomiske ambisjoner.

- Og faren for handelskrig med USA er ikke over, legger Tønnesson til.

Vil presse Kina

Nettopp handel er ventet å bli et sentralt tema når Donald Trump til neste uke møter Xi Jinping. Den amerikanske presidenten har flere ganger utpekt Kina som en vinner i handelen de to landene imellom.

Derfor er det ventet at han vil legge press på sin kollega.

- Omfattende reguleringer hindrer amerikanske firmaer i å nå det kinesiske markedet. Det er en situasjon presidenten akter å forandre på, uttalte en ikke-navngitt talsperson ved Det hvite hus i oktober, ifølge Reuters.

Da Dagbladet spør Stein Tønnessen om hvor stor sannsynlighet det er for en amerikansk-kinesisk handelskrig, svarer han følgende:

- Så lenge Trump trenger Kinas hjelp med Nord-Korea og tror han kan få det, vil han nok holde seg tilbake. Men mister han troen på kinesiske sanksjoner mot Nord-Korea, vil han prioritere tiltak for å redusere USAs import fra Kina.