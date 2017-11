For seks år siden toppet vi lista. Nå slår dansker og svensker oss i engelsk

(Dagbladet): En årlig analyse utarbeidet av Education First (EF) viser at europeere (som ikke har engelsk som morsmål), snakker best engelsk på verdensbasis.

Danske Jyllands-Posten melder stolt at danskene er tredje best til å snakke engelsk. Svenskene kommer på andre plass, mens Norge må ta til takke med fjerde plass.

Topp ti Rangering av land etter engelskferdigheter. 1. Nederland

2. Sverige

3. Danmark

4. Norge

5. Singapore

6. Finland

7. Luxembourg

8. Sør-Afrika

9. Tyskland

10. Østerrike Undersøkelsen inkluderer kun land hvor et visst antall personer har tatt testen. Store engelsktalende land som England, USA og Australia er ikke med i undersøkelsen, da det ikke vil gi mening å inkludere land med engelsk som morsmål.



Høye engelskferdigheter

Litt konkurranse mellom de nordiske landene kan man kalle sunt, men det er som regel litt surt når Sverige og Danmark slår Ola Nordmann i noe – eller nesten hva som helst?

Til trøst, viser undersøkelsene at nordmenn har svært høye engelskferdigheter. Likevel er vi altså kun nummer fire på listen når man sammenlikner med andre land fra Europa, Asia, Latin-Amerika, Afrika og Midtøsten.

På topp i 2011

Anne Dahl er førsteamanuensis ved institutt for språk og litteratur ved NTNU. Hun forteller at hun kjenner til undersøkelsen, som blir gjennomført hvert år.

- Også i 2016 lå Norge på fjerdeplass. De siste fem årene har Norge stått oppført på topp fem, men i 2011 var nordmenn aller best, sier hun til Dagbladet.

- Jeg blir veldig overrasket om nordmenn har blitt dårligere i engelsk siden 2011. Det er ingenting som tyder på det, legger hun til.

Landene på topp fire-lista er land hvor folk er ekstremt gode i engelsk, mener hun.

- Nordmenn tror de er veldig flinke, og i ganske stor grad har vi rett i det. Veldig mange nordmenn kommuniserer, forstår og leser engelsk godt.

Akademisk lesekompetanse

Samtidig viser diverse forskning at vi ikke bør hvile på laurbærene våre.

Dahl har i sin doktorgrad undersøkt engelskferdighetene til førsteklasse-elever.

- En typisk ting er at vi tror vi er så flinke siden barna starter med engelskundervisning når de er nokså små. Men mine funn tilsier at vi ikke utnytter den tidlige starten med engelsk så godt som vi kan på barneskolenivå.

Hun forklarer at barna møter for lite engelsk i de tidlige årene, og at små barn lærer språk annerledes enn voksne.

- Undervisningen blir på en måte litt for akademisk litt for tidlig, sier Dahl.

I tillegg forteller hun om studier som ble gjort for noen år tilbake. Disse tyder på at den akademiske lesekompetansen ikke er så god som den burde være.

- Spesielt med tanke på at mange av studentene våre skal lese engelsk når de kommer på universitetet, sier Dahl.

EF Education First-test

Å forklare hvorfor de andre landene har passert Norge siden 2011, kan være vanskelig.

Dahl presiserer at hun ikke kjenner til hvordan undersøkelsen blir gjennomført, og kan dermed bare anta hvorfor resultatet blir som det blir.

- Resultatene skal være basert på personer som tar den standardiserte EF Education First-testen, som jeg aldri selv har sett i detalj, sier hun.

Dahl forklarer at hun ikke har noen grunn til å mistro testen, men sier også at det ikke finnes perfekte språktester. Hun mistenker at resultatet kan variere med tanke på hvordan forskerne bak undersøkelsen velger å måle språkkunnskapene.

- Det kan hende en annen test hadde fått et litt annet resultat.

Dahl konkluderer med at hun ikke vet hvor mye vekt man skal legge på de små forskjellene testen finner, men at det kan tenkes at nordmenn overvurderer sin engelskkompetanse.

- Forklaringen kan være så enkel at de andre landene rett og slett har hatt større framgang, sier hun også.

Eller kanskje vi i ren beundring har latt oss smitte av Solberg brødrenes legendariske engelsk?

Gullkorn derfra inkluderer blant annet: «But, but it wasn't only, only» og «I had bad pigs in my deck».P