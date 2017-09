Forbausende forvandling av jordas tørreste sted etter sjeldent regn

(Dagbladet): Atacama-ørkenen i Chile kalles for jordas tørreste, og ifølge SNL er området det mest nedbørsfattige på jorda, strippet for regn og vegetasjon.

Men den tørre bakken, rik på salpeter og kobber, ble forvandlet nesten over natta, etter at en sjelden regnstorm traff ørkenen.

Tusenvis av fargerike blomster dukket opp etter et kraftig regnfall tidligere i august. I følge avisa This Is Chile består den fargerike ørkenen nå av rundt 200 ulike blomsterarter.

Se den vakre forvandlingen i videoen øverst i saken.

Blomstefrøene i ørkenen ligger gjerne «klare» i opptil flere år, umulige å se med det blotte øye. Det er først når regnet kommer at det beskyttende laget rundt frøet forsvinner, og blomstene kan spire, ifølge National Geographic.

Weather Channel skriver at det vakre synet kan oppstå hvert femte eller syvende år, men at det sist skjedde i 2015, da det regnet like mye på tolv timer som det hadde gjort de siste syv åra.

Blomstene skal vare til november, hvor det da vil gå tilbake til sitt tørre terreng i ubestemt tid.

Forsker etter liv på Mars

Ørkenen er femten millioner år gammel og på rundt 1600 kilometer, og i noen områder er det så tørt at nedbør aldri har blitt dokumentert. Forskere har i flere år brukt Atacama-ørkenen for forskning på planeten Mars, da det i store deler av området ikke finnes noe tegn til liv.

I 2003 skrev NASA at da de skulle dyrke mikroorganismer fra ørkenen i laboratoriet, var det ingenting som ville gro eller vokse.

- Dette er det eneste stedet på jorda hvor dette har skjedd under forskningen min, sa Dr. Fred A. Rainey i NASAs prosjekt da.

Prosjektet gikk ut på å utvikle bedre instrumenter for å finne mikrobiell liv på Mars.

Forskerne i NASA forklarer ørkenens tørre klima med at fuktighet på begge sider av ørkenen blir blokkert av Andesfjellene og av andre fjell.