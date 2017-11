Foreldre fengslet og siktet for mishandling av tvillinger

Moren til guttene er i midten av 20-årene mens faren like over 30 år. Begge foreldrene ble pågrepet onsdag i forrige uke og framstilt for varetektsfengsling fredag. Begge er siktet etter straffelovens bestemmelse om mishandling i nære relasjoner. Paragrafen har en øvre strafferamme på seks års fengsel for den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler noen i nær familie.

Tingretten ga politiet medhold i at det er gode grunner til å fengsle begge, også moren til tross for at hun er gravid.

Kjennelse

- Retten har ved denne vurderingen lagt særlig vekt på skadene på tvillingsønnene som ifølge sykehuset vanskelig lar seg forene foreldrenes forklaring. Samlet finner retten det mest sannsynlig at en eller begge foreldrene forsettlig har påført tvillingene skadene og at den andre i alle fall forsettlig har medvirket ved å ikke ivareta sitt særlige omsorgsansvar, skriver tingrettsdommer Dagfinn Grønvik i kjennelsen mot moren.

Den samme ordlyden er også brukt i fengslingskjennelsen mot faren.

Retten har gitt politiet medhold i argumentet om at det grunn til å frykte bevisforspillelse dersom foreldrene blir løslatt mens etterforskningen er i startfasen.

- Det må foretas flere etterforskningskritt for å klarlegge nærmere hva som har skjedd med fornærmede. Dersom siktede løslates på det nåværende stadium av saken, er det en nærliggende og kvalifisert fare for at han vil forspille bevis ved å påvirke forklaringen til vitner og andre involverte, skriver tingretten i kjennelsen mot faren.

Fengslet

- Han erkjenner ikke straffskyld, sier farens forsvarer, advokat Eva-Marie Stryker, til NTB søndag kveld.

Mannen tok, i likhet med ektefellen, betenkningstid på fengslingen, men Stryker sier det så langt ikke er tatt stilling til spørsmålet om kjennelsen skal ankes til lagmannsretten. Begge foreldrene er nå fengslet fram til 1. desember med brev- og besøksforbud. Kravet om full isolasjon ble derimot avvist av dommeren.

- De involverte vil sitte i forskjellige fengsler og har neppe et stort kontaktnett i fengslene, står det i kjennelsen.

(NTB)