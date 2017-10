Foreslår å kalle opp dette toget etter Anne Frank: - Kontroversielt

(Dagbladet): Det tyske jernbaneselskapet Deutsche Bahn har spurt tyske statsborgere om forslag til hva de vil kalle det nye høyhastighetstoget ICE 4. En jury har valgt ut 25 navn, der ett av dem er holocaust-offeret Anne Frank, skriver nyhetsbyrået AFP.

Anne Frank-stiftelsen i Amsterdam mener at det vil føre til ny lidelse for de overlevende jøyende fra andre verdenskrig.

- Kontroversielt

- Navnet er kontroversielt. En kombinasjon av Anne Frank og et tog gir et bilde av forfølgelse av jøder og deportasjoner under andre verdenskrig, sier Anne Frank-stiftelsen i en uttalelse, skriver AFP.

Anne Frank ble drept i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen under andre verdenskrig. Hennes dagbok har berørt en hel verden, hvor hun skildrer sitt eget og familiens liv mens de lever i skjul i et lite rom bak en bevegelig bokhylle i Prisengracht 263 i Amsterdam.

En jury valgte ut Frank, som én av 25 navn, av en liste på totalt 19 000 kandidater. Andre navn juryen har valgt ut er filosofen og forfatteren Karl Marx, fysikeren Albert Einstein og komponisten Ludwig van Beethoven.

Den tyske politikeren Iris Eberl fra det kritstendemokratisk og konservative partiet CSU, skriver på Twitter at det «smaksløst» av Deutsche Bahn å foreslå Anne Frank som et nytt navn på et tog, siden jøder ble sendt til konsentrasjonsleirer med tog, skriver BBC.

Bild-journalist Julian Reichelt reagerer på det samme. Han skriver på Twitter:

- DB, som har begynt å navngi tog etter ofre som ble deportert av tog, starter med Anne Frank.

Die @DB_Bahn benennt Züge jetzt nach Opfern der Deportation durch die Bahn und beginnt mit: Anne Frank. https://t.co/5RD7CVQsn6 — Julian Reichelt (@jreichelt) 29. oktober 2017

Beklager

Deutsche Bahn sier i en uttalelse at de ikke på noen måte ønsker skade minnet om Anne Frank ved å kalle opp et tog etter henne.

- DB ber om unnskyldning om noen ble såret. Forslaget kom fra våre kunder og engasjerte borgere, sier selskapet i en uttalelse, skriver AFP.

De sier videre at selskapet skal ta innover seg bekymringen fra publikum, og vil holde interne diskusjoner vedrørende navnet, med velsignelse fra jødiske organisasjoner, skriver nyhetsbyrået.

Navnet på det nye ICE 4-toget skal bestemmes før desember, for da kommer de nye togene på skinnene.