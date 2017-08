Forlatt av sine egne

(Dagbladet:) For åtte måneder siden fikk Arbeiderpartiet 37,8 prosent. Denne uka måler Ipsos partiet til 29,5 prosent, en nedgang på 2,2 prosentpoeng siden forrige Dagbladet-måling, i juni.

Støres håp

Et svakere resultat har ikke Arbeiderpartiet hatt i Jonas Gahr Støres tid som partileder.

- Også denne målingen viser at det er et flertall av velgerne som ønsker å skifte ut Frp- og Høyre-regjeringen. Det er gledelig, men vi ønsker Arbeiderpartiet på et høyere nivå enn dette, sier Støre til Dagbladet.

Forrige gang Ipsos målte Ap under 30 prosent var i de fire siste ukentlige målingene i august/september 2013. I den aller siste målingen Ipsos gjorde for Dagbladet før stortingsvalget fikk Ap 27,7 prosent.

Håpet til Støre ligger i å kopiere sin forgjenger og daværende statsminister Jens Stoltenberg, som gjorde et byks i valginnspurten. Ap endte på 30,9 på valgdagen.

- Arbeiderpartiet er unike i den forstand at de kan mobilisere større velgermasser gjennom valgkampen, sier valgforsker Johannes Bergh.

- Ap-troppene banker på dører og henter nye velgere til siste slutt. Det behøves også: Ap har jevnt over mindre lojale velgere enn Høyre, og mange av dem trenger et puff for faktisk å stemme Ap, sier Bergh.

Lekk i begge ender

Ap’s magre trøst er at velgerne ikke forsvinner til regjeringspartiene.

Det er først og fremst SV og Sp som forsyner seg av Ap-velgerne.

- Ap lekker velgere i begge ender, noe som tyder på at politikken deres har svakheter i flere retninger. Ap har mer enn bare ett problem å rette opp i. Vi ser at velgerne på venstresida gjerne vil ha ny regjering, men de er ikke så begeistret for Ap som man skulle tro, sier Johannes Bergh.

Valgforskeren synes det er spesielt interessant at det svikter for Ap i Nord-Norge, hvor partiet tidligere har stått sterkt.

- En svært høy andel velgere i nord har ikke bestemt seg ennå, og det kan tyde på demobilisering i hele regionen, sier Bergh.

Sp: -Stabilisert

SV oppnår sitt beste Ipsos-resultat på to år med 5,9 prosent.

Ipsos gir Sp på 10 prosent, som fører til at de rødgrønne ville hatt 84 mandater bak seg. Rødt ville fått to mandater og MDG ett. Det betyr at Jonas Gahr Støre kunne dannet regjering med støtte fra enten Rødt eller MDG.

- Målingen bekrefter tendensen at vi har stabilisert oss på et mye høyere nivå enn ved siste stortingsvalg og det tar vi som en tillitserklæring, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Frp: - Gledelig

Høyre havner på 23,3 prosent, som ville gitt fem færre mandater enn i dagens storting.

- Forrige valg var et spesielt godt resultat for oss, det må vi huske. Men jeg håper vi kan gjøre et bedre valg enn denne målingen. Heldigvis opplever jeg at vi har medvind mange steder, sier Erna Solberg.

Frp derimot øker med 2,2 prosentpoeng til 15,0 – partiets beste Ipsos-måling siden august i fjor.

- En veldig gledelig måling som viser at folk vil ha mer Frp-politikk, ikke mindre, sier Frp-leder Siv Jensen.

Alternativene

Det kreves 85 mandater for å ha flertall på Stortinget. De borgerlige partiene får 82 mandater på denne målinga, mens Høyre og Frp blir stående med 72. Knut Arild Hareides drømmescenario - en regjering med KrF, Venstre og Høyre - får bare 53 mandater på denne målinga.

De rødgrønne partiene SV, Sp og Ap får 84 mandater. Sammen med enten Rødts to mandater eller MDGs ene, blir det flertall på venstresida.

Ap, Sp og KrF får til sammen 81 mandater, og må i så fall søke støtte i Stortinget fra SV.

KrF krabber tilbake over sperregrensa, mens Venstre bikker under igjen for første gang siden februar.

- Målingen viser at det er svært jevnt mellom blokkene, og at et større Venstre over sperregrensa vil sikre et borgerlig flertall og større gjennomslag for Venstres politikk og verdier, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

SV: -Avhengig av oss

SV-leder Audun Lysbakken karakteriserer Ipsos-målingen som inspirerende.

- Nå er det gode muligheter for at SV kan bli den store positive overraskelsen i dette valget, og at vi kan få til det veldig mange ikke trodde før sommeren; nemlig å sikre et flertall hvor Ap er avhengig av å samarbeide med SV. På den måten kan vi igjen få gjennomslag for kravene vi har stilt, sier Audun Lysbakken.

Drømmesituasjon

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er også strålende fornøyd med målingen.

- Det er veldig godt nytt for alle som ønsker et ekte retningsvalg. Jeg tror mange nå ser at de må stemme på Rødt, og at vi trengs på Stortinget for å trekke Ap i riktig retning. Det er en drømmesituasjon for oss at Støre nå er avhengig av Rødt for å ha flertall, og en veldig god nyhet for alle velgerne som ønsker noe annet enn den borgerlige politikken som har styrt Norge i fire år, sier Bjørnar Moxnes.