Forskere advarer om flere jordskjelv i 2018 fordi jordrotasjonen bremser opp

(Dagbladet): Neste år kan bli et år med flere, store og ødeleggende jordskjelv, mener forskere fra Universitetet i Colorado og Montana.

De mener at hastigheten på jordas rotasjon da vil minke - noe de igjen tror vil utløse mer seismisk aktivitet, skriver The Guardian.

Jorda slutter ikke å spinne rundt, men iblant øker den farten noe, andre ganger senker den farten litt.

Og nå er vi inne i en periode der tempoet til jordas rotasjon vil minke, mener de amerikanske forskerne:

Lengden på dagen endres med cirka et millisekund.

Og nettopp dette vil kunne ha betydning for den underjordiske energien, mener geofysikerne Roger Bilham fra Colorado-universitetet og Rebecca Bendick fra Missoul-universitetet, som la fram sine teorier på det årlige møtet til «Geological Society of America» i oktober.

- Intense jordskjelv

- Sammenhengen mellom jordas rotasjon og jordskjelvaktivitet er sterk, noe som igjen antyder at det vil bli en økning i antall intense jordskjelv neste år, sier Bilham, ifølge Guardian.

I sin studie har han og Bendick analysert jordskjelv med styrkegrad 7 eller større tilbake til år 1900. Dette mener de gir forskningen deres et godt grunnlag.

I disse 117 åra har forskere funnet fem perioder der de mener det har vært et høyere antall av store jordskjelv, enn ellers.

- I de fem periodene var det mellom 25 og 30 intense jordskjelv i året, sier Bilham, som tilføyer at det utenom periodene i gjennomsnitt var 15 tilsvarende store jordskjelv i året.

Forskerne fant deretter ut at farten på jordas rotasjon gradvis gikk ned fra cirka fem år før periodene med flere store jordskjelv.

- Denne koblingen er viktig fordi jordas rotasjon startet en av sine periodiske nedganger for fire år siden, sier Bilham ifølge The Guardian.

To klynger

Jordskjelvekspert og professor Kuvvet Atakan ved Institutt for geovitenskap ved Universitet i Bergen presiserer at han ikke har lest studien fra de to geofysikerne fra USA, og at han derfor heller ikke ønsker å uttale seg om den.

- Generelt mener jeg det er litt naivistisk å tro at man kan forklare et fenomen basert på bare én observasjon. Et jordskjelv har alltid mange årsaker, sier han til Dagbladet.

Jordskjelv med styrkegrad på 7 er det årlig forventet 20 av, ifølge Atakan, som forteller at det siden år 1900 har vært to perioder der det har inntruffet flere jordskjelv med styrkegrad 8,5 eller mer.

- Det var en slik klynge rundt 1950- og begynnelsen av 1960-tallet. Den andre klyngen startet med det store jordskjelvet i Indonesia i 2004, og vi har siden da sett en rekke slike store jordskjelv, sier Atakan.

Mange årsaker

Hovedårsaken til at det oppstår jordskjelv, er spenninger i jordskorpa.

- Når spenningen er høyere enn hva bergarten kan tåle, inntreffer det et brudd i bergarten som utløser energi - som igjen registreres som et jordskjelv på overflaten, sier professoren.

- Spenningsendringer i jordas indre har mange årsaker, men én hovedårsak er knyttet til platebevegelsene som kan bevege seg fra noen millimeter til noen centimeter per år, tilføyer han.

Kraftigste i Norge

Det kraftigste jordskjelvet målt på norsk territorium i nyere tid er skjelvet ved Jan Mayen 30. august 2012, opplyser NORSAR.

Ifølge U.S. Geological Survey hadde skjelvet et dyp på 9,9 km i Midthavsryggen ca. 100 kilometer nordvest for Jan Mayen, og NORSARs målestasjoner registrerte skjelvets styrke 6,6.

Et annet jordskjelv i den størrelseskategorien ble registrert i februar 2008 med styrke 6,2 ved Svalbard.

Det jordskjelvet som i nyere tid har vakt mest oppsikt skjedde sør for Oslo 23. oktober 1904. Styrken var på 5,4 og skjelvet ble merket over store deler av Sør-Skandinavia og Nord-Europa.

Forrige måned sa NORSARs avdelingsleder for jordskjelvfare og risiko, Dominik Lang til Dagbladet at det er grunn til å forvente framtidige store jordskjelv i hovedstaden.

- Et skjelv som kan forårsake skader og føre til tap, kan inntreffe i morgen eller om 100 år. Når det inntreffer, vet ingen, sa Lang.

Et jordskjelv defineres som et plutselig brudd i jorda som er av naturlig opprinnelse. Jordskjelvet forårsaker rystelser som forplanter seg utover gjennom bølger som varierer i styrke fra umerkelige til svært kraftige rystelser, der de sterkeste rystelsene kan gjøre stor skade på bygninger og infrastruktur.