Forskere skal åpne massedrapsmannens hjerne

(Dagbladet): Ifølge nyhetsbyrået Associated Press vil Stephen Paddocks hjerne bli sendt til Standford University for et studium.

En visuell inspeksjon fant ingen nemlig ingen avvik. Nå vil forskerne se enda nærmere på drapsmannens hjerne.

Ukjent motiv

1. oktober fyrte Stephen Craig Paddock (64) av flere hundre skudd mot en countryfestival i Las Vegas. 58 personer ble drept og 500 ble såret som følge av angrepet som ble gjennomført fra et hotellrom 32 etasjer over folkemengden.

Hvorfor? Ingen vet. Motivet for den grusomme og planlagte handlingen forblir ukjent. Ifølge Las Vegas-politiet tok Paddock sitt eget liv med et skudd gjennom munnen. Det finnes heller ikke noen forklaring på hvorfor han valgte å ta sitt eget liv.

Snart har en måned gått siden Paddock fyrte av mot festivaldeltakerne. Etterforskerne mangler ledetrådene som kan forme et bilde av motivet, og i et forsøk på å få mer informasjon om Paddock har myndighetene satt opp reklameskilt i Nevada som etterlyser tips om drapsmannen.

Nå blir altså neste skritt å åpne drapsmannens hjerne.

Ubegrenset budsjett

Ved universitetet skal det utføres flere rettsmedisinske analyser, inkludert en undersøkelse av hjernevevet for å finne mulige nevrologiske avvik.

Det vil også undersøkes om Paddock kan ha lidd av en rekke helseproblemer, blant annet slag, hjerte- og karsykdommer, noen typer epilepsi, MS, degenerativ sykdom, svulster, og infeksjoner.

Ifølge The New York Times har universitetet et ubegrenset budsjett for undersøkelsene av massedrapsmannens hjerne.

Dr. Hannes Vogel er direktør for nevropatologi ved Stanford University Medical Center. Han ville ikke diskutere prosedyren med AP, men har uttalt til The Times at han ønsker å avslutte de mange spekulasjonene rundt Paddocks helse. Han forsikrer at arbeidet vil bli nøye utført og at ingenting vil bli oversett.

En slik studie er ikke standard praksis, men blir satt i gang når det er nødvendig.

Vil ikke gi et sikkert svar

Ifølge AP mener medisinske eksperter at undersøkelsene av hjernen mest sannsynlig ikke vil gi et sikkert svar.

Selv om undersøkelsene fører til funn av abnormaliteter i Paddocks hjerne, mener eksperter at man ikke kan konkludere med at dette har forårsaket eller kanskje bidratt til massakren, skriver AP.

- Det er forskjell på assosiasjon og kausalitet, og bare fordi du har funnet noe, betyr det ikke at det beviser noe, sier Brian Peterson, president for Det nasjonale forbundet for rettsmedisinere i USA, til AP.

Ifølge Douglas Fields, en nevrolog studerer aggresjonsmønstre i hjernen, er det sjeldent at abnormaliteter i hjernen har noe å gjøre med voldelige hendelser som masseskytinger og terrorisme, men at slikt kan utløses av psykiske problemer.



