Forskere tror de har funnet svaret på det ultimate spørsmålet hos Amish-sekt

(Dagbladet): Evig liv? Høres det forlokkende ut? Mange vil svare bestemt nei, mens andre vil rope ja.

Men de aller fleste vil trolig si ja takk til noen ekstra år på jorda. Og nå mener forskere de har gjort et funn som vil kunne bidra til et lengre, og friskere, liv.

Forskere har nemlig funnet en sjelden genetisk mutasjon som øyensynlig forlenger livet, og det gir dem håp om at de kan finne ny behandling som bremser aldringen og forhindrer aldersrelaterte lidelser, fra hjertesykdommer til demens, skriver The Guardian.

Undersøkte Amish-gruppering

Forskere har tatt for seg 177 medlemmer av Amish-sekten Old Order Amish i byen Berne i staten Indiana i USA. Der fant de 43 personer som hadde en normal og en mutert versjon av genet Serpine1.

Personene som hadde det muterte ble i gjennomsnitt 85 år gamle, noe som er 10 år lengre enn de som ikke hadde det muterte genet.

- Dette er en sjelden genetisk mutasjon som ser ut til å beskytte mot biologisk aldring hos mennesker, sier Douglas Vaughan, medisinprofessor ved Northwestern University i Chicago.

Det muterte genet påvirker proteinet PAI-1, som først og fremst har vært knyttet til blodkoagulering.

Forskere har lenge mistenkt at PAI-1 har andre funksjoner også. Under forsøk på mus hadde Vaughan lagt merke til at de som ble genetisk konstruert for å produsere høye nivåer av proteinet, eldes raskere, skriver New York Times.

Genmutasjonen som påvirker PAI-1 ble først identifisert hos Amish-folket i Berne i 1991.

- Noen besvimte

Professor Vaughan lurte på hvordan mutasjonen påvirket dem, og spurte derfor for to år siden om han kunne komme å undersøke dem.

Over to dager gjennomførte han, sammen med 40 forskere, omfattende tester på de 177 sektmedlemmene. Forskerne gikk gjennom fødsels- og dødsattester, gjennomførte omfattende slektsforskning, tok blod, gjorde ultralyd av hjerte og studerte hjerte- og lungefunksjonen hos Amish-folket.

- Noen av de unge mennene vi tok blod fra besvimte, fordi de aldri hadde fått et nålestikk i hele sitt liv. Disse menneskene lever et slags 1800-tallsliv og bruker ikke moderne medisin, sier Vaughan.

I tillegg til at bærerne av det muterte genet lever 10 år lenger enn de som ikke har det, fant forskerne også at blant dem som ikke hadde mutasjonen hadde 7 prosent diabetes type 2.

Blant dem som hadde det muterte genet var det ingen som hadde diabetes, på tross av at de levde samme livsstilen og hadde samme dietten.

Utvikler legemiddel

Det viste seg at bærerne av det muterte genet hadde vesentlig lavere insulinnivåer enn de uten mutert gen.

- Diabetes er noe som utvikler seg ettersom vi blir eldre. Dette er en fantastisk indikator på at mutasjonen faktisk beskytter dem mot den metabolske konsekvensen av aldring, sier Vaughan.

Funnene brukes nå til å forsøke å utvikle et nytt legemiddel, som, dersom det virker som forskerne håper, kan forsinke aldersrelaterte sykdommer og behandle pasienter med sykdommer som gjør at de eldes tidlig.

- Vi er veldig optimistiske vedrørende dets potensielle rolle, ikke bare i å bremse aldring, men i å redusere aldersrelaterte sykdommer, sier Vaughan.