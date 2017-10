Forsvant etter legebesøk for 42 år siden. Nå er Flora (78) funnet igjen

(Dagbladet): I august 1975 var Flora Stevens 36 år gammel. Hun hadde en legetime denne seinsommer-dagen, og ble kjørt til sykehuset i Monticello, 12 mil nordvest for New York, av sin ektemann.

Da han seinere kom tilbake til sykehuset for å hente henne, var Flora søkk vekk.

I live

Og det har hun vært siden. I 42 år har ingen visst hvor kvinnen har oppholdt seg, eller om hun i det hele tatt har vært i live.

Hvor hun har oppholdt seg vites fortsatt ikke, men politiet går nå ut med en bekreftelse om at den i dag 78 år gamle kvinnen lever.

Hun ble nylig gjenfunnet i en bolig med tilsyn, i Lowell, nær Boston, opplyser myndighetene, ifølge The Telegraph.

- Skjer sjeldent

Videre opplyses det fra Sheriff-kontoret i Sullivan County, New York at kvinnen lider av demens, og at hun benyttet etternavnet Harris da hun ble gjenfunnet.

Men hva hun har gjort alle disse åra, eller hvor hun har oppholdt seg, har etterforskerne så langt ikke klart å komme til bunns i.

- Det er sjeldent vi løser en 42 år gammel «savnet-person-sak», sier sheriff Mike Schiff, ifølge The Telegraph.

- Det viktigste nå er at vi vet at Flora er trygg, fortsetter han.

DNA-bekreftelse

I de 42 åra hun hadde savnet-status, ble Flora periodevis meldt savnet, uten at det ga resultater.

Etterforskerne har DNA-testet Flora, og er sikre på at det er samme kvinne som forsvant for 42 år siden. Men ettersom Flora nå er dement, kan hun ikke selv fortelle politiet hva hun har bedrevet alle disse åra med.

Ektemannen hennes døde i 1985, og ifølge New York Post har ikke Flora lenger andre familiemedlemmer i live.