Forsvarte tyrefekting foran sinte spanjoler

NEW YORK (Dagbladet): Det var under en middag i Bath i England for å feire forholdet mellom Storbritannia og Spania at den britiske utenriksministeren, Boris Johnson trampet i salaten.

- Det delvise forbudet mot tyrefekting i Spania er politisk korrekthet som har gått av skaftet, hevdet Johnson ifølge Daily Mirror.

Imidlertid viste det seg at mange av spanjolene, som var til stede, er motstandere av den kontroversielle sporten mange oppfatter som dyremishandling.

- Fornærmet

- Han fornærmet alle spanjolene der. De var forbannet under resten av middagen. Tyrefekting er heftig debattert. Enkelte deler av Spania har lagt ned forbud. Spanjoler liker ikke at folk tegner en karikatur av landet deres med tyrefekting flamenco og paella, sier en av middagsgjestene, ifølge The Independent.

I etterkant måtte det britiske utenriksdepartementet klargjøre Johnsons synspunkter.

- Utenriksministeren ga uttrykk for et personlig standpunkt om at han respekterer denne spanske tradisjonen. Imidlertid støtter han ikke personlig tyrefekting, og han er stolt av at Storbritannia har de høyeste standardene for dyrevelferd, inkludert et forbud mot tyrefekting, heter det i uttalelsen.

Forbud

Tyrefekting er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid, men de siste tiåra har det blitt stadig mer omstridt. Sporten støttes fortsatt særlig av konservative grupper i landet. I 2013 erklærte den konservative regjeringen med Partido Popular (PP) at sporten var en kulturell ressurs, som burde få offentlig støtte.

I juli i år besluttet imidlertid den spanske provinsen Balearene, som omfatter Mallorca, Menorca og Ibiza å innføre strengere regler som i praksis forbyr tyrefekting.