Fortsatt eksplosjonsfare i Åkrafjordtunnelen - eksperter rykker inn for å rydde opp

(Dagbladet): Åkrafjordtunnelen i Etne i Hordaland er stengt på grunn av en ulykke, melder Statens vegvesen.

En varebil med henger som er lastet med eksplosiv vare har gått i en fjellvegg, melder politiet.

- I og med at sprengstoff og fenghetter oppbevares i nærheten av hverandre, er det fortsatt «en viss eksplosjonsfare», sier operasjonsleder Nina Fagerland i Vest politidistrikt til NTB rundt 10.30 i dag.

- Vi har ekspert fra et privat firma på vei inn i tunnelen for å sørge for at det blir ryddet opp på en trygg og skikkelig måte, sier Fagerland til NTB.

Den 7400 meter lange tunnelen mellom Teigland og Sævareid åpnet i 2000. Ulykken i dag skjedde omkring fire kilometer inn i tunnelen.

Arbeidet med å sikre Åkrafjordtunnelen var i gang i 10-tida fredag. Politiet anslår at opprydning i tunnelen vil ta omkring 2-3 timer og at tunnelen vil være helt stengt i tidsrommet.

