Fransk politi: Tre skadd i mulig bilangrep

(Dagbladet): En bil kjørte inn en menneskemengde i forstaden Blagnac ved firetiden fredag, melder fjernsynsstasjonen BFM TV. Det skriver NTB.

Påkjørselen skal ifølge Independent ha skjedd utenfor Saint-Exupery videregående skole i den sør-vestlige, franske byens forstad.

Den 28 år gamle gjerningsmannen skal ha blitt pågrepet på stedet, kun få minutter etter angrepet. Han er en kjenning av politiet, men har tidligere kun begått mindre lovbrudd tilknyttet narkotika.

Etter det TV-stasjonen kjenner til, har han innrømmet at han forsøkte å kjøre ned folk med vilje. Det skriver NTB.

De tre som ble skadd, to 22 og 23 år gamle menn og en 23 år gammel kvinne, er kinesiske studenter. Tilstanden skal være alvorlig for to av dem.

Ifølge Sky News fortalte en student ved IGS Campus i Toulouse La Depeche at han hadde forelesning da han hørte sirenene.

- Vi trodde det hadde vært en ulykke siden det var så mange politibiler på universitetsområdet. Skoleledelsen ville ikke fortelle oss hva som hadde skjedd.

Gjerningsmannen har ikke vært oppført på franske myndigheters liste over kjente ekstremister, opplyser en kilde i politiet til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge BBC er det heller ingen mistanke om terror.

Très choqué par l'agression à l'encontre d'étudiants à #Blagnac. Nous leur apportons tout notre #soutien ainsi qu'à leurs proches — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) 10. november 2017

Tolouses borgermester, Jean-Luc Moudenc, skriver på Twitter at han er sjokkert over aggresjonen gjerningsmannen rettet mot studentene i Blagnac. Han skriver også at skolen tilbyr dem all støtten de skulle trenge.