- Frp er garantist for mer utrygg mat

(Dagbladet): Senterparti-veteran Per Olaf Lundteigen gikk rett i angrep, da han møtte landbruksminister Jon Georg Dale til debatt i Dagbladets valgstudio i dag.

- Samfunnsoppdraget til jordbruket er trygg mat. Forbrukerne er poenget, men Frp er garantisten for utrygg mat. Her har jeg med noe av det som har vært problemet, sier Lundteigen og viser fram en hvit plastboks.

- Dette er antibiotika. Vi i Norge er så heldige at vi er det eneste landet i Europa som ikke har antibiotika i kyllingen. Vi er det eneste landet i Europa som ikke har antibiotika i grisene våre. Men med Frp i regjering vi hele importvernet smuldre opp. Med Frp i regjering som i dag, vil mattryggheten smelte bort. Det er kjernen av det Frp står for, tordnet Sp- veteranen.

- Meningsløst

Landbruksminister Dale kjenner seg ikke truffet av angrepet. Han understreker at maten i Norge er trygg.

- Dette er helt meningsløst. Forbrukerne har fått trygg mat i de fire årene vi har styrt. Regjeringen har fått anerkjennelse verden rundt for den kampen vi tar for å holde produksjonen antibiotikafri og lære norske bønder om dette. Det er veldig viktig at man ikke snakker ned verdien av trygg mat i Norge. Det har vi. Hvis norske forbrukere velger norsk mat, så får de trygg mat.

- Men Frps hovedlinje er mer import. Vi vil få mer antibiotika om vi ikke kan skille mellom importvarer og norske varere. Er du i et grisefjøs i Danmark, så må du være forsiktig med å kysse røkteren. For er du i et dansk grisefjøs er det stor sjans for at du får overført antibiotikaresistente bakterier. Derfor vil vi i Sp ha et grønt importvern, for å heine om den flotte forbrukerkvaliteten vi har i Norge, sier Lundteigen

- Selv med den høye tollmuren vi har så øker importen. Ditt svar er alltid bare økt toll, kontrer landbruksministeren,

- Kunstig debatt

Lundteigen angriper også Frp-ministeren for at han ikke har villet forby Narasin, et fôrtilsetningsstoff som inneholder antibiotika og som brukes til kylling.

- Hvis svaret var at med forbud skal landet bygges ville det vært en god idé. Men å forby noe som man ikke bruker i Norge, de tblir helt meningsløst. Det skal ikke brukes antibiotika i norsk kjøttproduksjon, annet enn når det er sykdom, sier Dale, som avviser at de som ønsker å jukse fritt kan gjøre det uten et forbud.

- Dette er en kunstig debatt. Det er skremselspropaganda som er helt ubegrunnet, sier han.