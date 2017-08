Frp-profil: - Høyre er vår hovedkonkurrent

(Dagbladet): Mens Erna Solberg og Siv Jensen i valgkampen ikke fokuserer på de politiske uenighetene mellom regjeringspartiene, mener Roy Steffensen det nå er på tide å fremme sitt eget partis politikk.

Kjøttvekta rår

- Vi har stemt sammen med Høyre på Stortinget gjennom hele fireårsperioden, fordi vi var forpliktet til det, noe som selvsagt er en forutsetning for et regjeringssamarbeid. Men nå skal kortene deles ut på nytt. Da handler gjennomslagskraft om størrelsesforholdet etter valget. Da vil kjøttvekta rå, sier Roy Steffensen, som sitter i Stortingets finanskomité. .

- Frykter du at utspillet ditt bidrar til splid mellom Frp og Høyre?

- Nei, overhodet ikke. Dette er ikke et angrep på Høyre. Jeg vil bare tydeliggjøre forskjellene for de velgerne som står og vipper mellom oss. Det tror jeg også Høyre er glad for.

- Hvorfor går ikke Erna og Siv ut mot hverandre?

- De er vel mer opptatt av å vise forskjellene mellom borgerlig og sosialistisk politikk.

Bremsekloss

Rogaland-representanten understreker at Frp samarbeider godt med Høyre.

- Men Høyre er også vår hovedkonkurrent. For dem som tror de får samme politikk uansett hvem av oss de stemmer på kan det være greit å vise hva som skiller oss, slik at folk innser at forskjellene ikke bare er at Høyre foretrekker kanapeer og chablis mens vi helst vil ha pizza og øl.

- Hvilket parti man stemmer på vil ha betydning for hvilken politikk som føres etter valget, og i mange saker er Høyre en bremsekloss i forhold til Frp, sier Roy Steffensen.

36-åringen ramser opp 12 politiske områder der Frp og Høyre skiller lag:

1. Samferdselsambisjoner

- Vi ble latterliggjort av alle partier i 2013 da vi foreslo en Nasjonal Transportplan på 955 milliarder kroner, mens den rødgrønne regjeringen la fram en på ca. 500 milliarder. Høyre foreslo den gang 530 milliarder. Etter fire år med Frp i regjering er det lagt fram en Nasjonal Transportplan på over 1000 milliarder. Tror man dette ville vært mulig uten at Frp presset Høyre?

2. Bompenger

- Høyre er pådriver for mer bompenger i de store byene, og mener det er helt nødvendig for å bygge infrastruktur. Man må huske på at når man kritiserer Frp for ikke å gjøre nok i kampen mot bompenger, så skyldes det at Høyre er den store bremseklossen. Dess større Frp blir, dess mer gjennomslag vil vi få i vår kamp mot bompenger.

3. Pensjon

- Høyre er for både underregulering og avkorting av pensjon. I regjering har Frp fått gjennomslag for å redusere avkortingen fra 15 til 10 prosent, noe som kom 650.000 pensjonister til gode, 8000 kr per par.

4. Eiendomsskatt

- Mens FrP mener at loven om eiendomsskatt må fjernes, slik at innbyggere og lokalt næringsliv får skattelette, mener Høyre det er helt greit at loven er der og at kommunene pålegger innbyggere og næringsliv denne ekstra skattebyrden

5. Tobakk og snus

- Høyre ønsker i motsetning til Frp økte avgifter på tobakk og snus, og var i tillegg pådriver for «plain package» på snus.

6. Flyktninger og asylpolitikk

- Mens Frp mente det var uaktuelt med 10.000 nye flyktninger i 2015, sa Høyre ja til 8000 flyktninger. Frp vil ha asylmottak i utlandet, mens Høyre sier nei.

7. Justis

- Frp fikk gjennomslag for å leie fengselsplasser i utlandet. Det har bidratt til å redusere soningskøene fra 1300 til 300 i dag. Frp er alene om å være for generell bevæpning av politiet, Høyre er imot.

8. Helse

-Frp er eneste parti som ønsker statlig finansiering av eldreomsorgen kombinert med fritt sykehjemsvalg. Da hadde alle innbyggere fått samme muligheter til pleie den dagen behovet melder seg, uavhengig av postadresse.

9. NRK

- Høyre gikk før jul sammen med de andre partiene om å øke NRK-lisensen med 30 kr, mens Frp stemte imot. Frp vil fjerne hele NRK-lisensen.

10. DAB

- Frp var eneste parti som var imot innføringen av DAB, og slukking av FM-nettet.

11. Oljepengebruk

- Frp mener vi skal bruke mer av vår formue på fornuftige investeringer i sykehus, forsvar, politi og samferdsel, som vil komme oss og framtidige generasjoner til gode.

12. EU

- Høyre er tilhenger av EU, Frp er mot EU, og vil også reforhandle deler av EØS-avtalen, blant annet trygdeeksport, sier Roy Steffensen.

Storebror-rollen

På vegne av Høyre velger Henrik Asheim et muntert anslag i sin kommentar til stortingskollegaen fra Frp.

- Alle som har hatt småsøsken vet at det kan gå ei kule varmt av og til. Særlig småbrødre må ofte tøffe seg litt mot storebror. Da er det storebrors rolle å være overbærende mot lillebror. Så vi vender det andre kinnet til og fortsetter valgkampen mot Arbeiderpartiet, sier Henrik Asheim.