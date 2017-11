Frp-Sylvi advarer på det sterkeste mot stans i returer til Afghanistan

(Dagbladet): Statsrådene Sylvi Listhaug (Frp) og Ine Eriksen Søreide (H) kommer begge til Stortinget på kort varsel onsdag, etter at en samlet opposisjon har bedt dem om en redegjørelse av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug startet med å redegjøre for om norske myndigheter synes landet er trygt nok til å forsvare norsk returpraksis dit, etter flere rapporter om en forverring av sikkerhetssituasjonen i landet.

Advarer mot økt tilstrømming

Hun advarte på det sterkeste Stortinget om forslaget fra SV, MDG og Rødt om en midlertidig returstans.

- Jeg vil på det sterkeste advare mot at Stortinget stiller seg bak forslaget om stans i returer til Afghanistan. Det foreslåtte vedtaket innebærer for det første et markant skifte i hvilke type beslutninger som skal være gjenstand for politisk behandling. Men jeg frykter også at vedtaket åpner for økt asyltilstrømning til Norge, etter en periode med rekordlave ankomster, da Norge vil være det eneste landet i Europa – så langt vi vet – som vil stanse alle returer til Afghanistan, sa Listhaug til Stortinget.

Hun advarte om at konsekvensen av et slikt forslag vil gi Norge en mer liberal politikk enn både Sverige og Tyskland, og mente det var uklokt å politisere sikkerhetsvurderingene utlendingsmyndighetene gjør.

Frykter liberalisering

- Det er ingen andre sammenlignbare land som mener at den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, herunder Kabul, tilsier at alle asylsøkere derfra har beskyttelsesbehov. Så vidt meg bekjent er det heller ingen signaler fra andre europeiske land om at de har planer om å stanse returer til Afghanistan på grunn av sikkerhetssituasjonen, heller ikke fra Sverige, forklarte Listhaug fra talerstolen.

- Så lenge vi har en eventuell returstans kan Norge fremstå som en frihavn i Europa for afghanske borgere, sa Listhaug.

Hun sier Norge hele tiden gjør løpende vurderinger av sikkerhetssituasjonen i landet i tilfelle man bør endre returpraksisen dit - og at UDI nylig har stadfestet at de mener Afghanistan fortsatt er trygt.

- UDI-direktør Frode Forfang opplyste nylig at de for få dager siden har gjort nok en vurdering av om det er forsvarlig å returnere personer med avslag på asylsøknaden tilbake til Afghanistan. De har ikke funnet grunnlag for å endre sine vurderinger.

Diskuteres på møte

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) redegjorde også for sikkerhetssituasjonen i landet.



Der understreket hun at sikkerhetssituasjonen i landet var vanskelig.



Samtidig understreket hun at UD sine reiseråd for landet ikke gjelder lokalbefolkningen.

Etter de to statsrådenes redegjørelse vil Ap og Sp ta stilling til SV, MDG og Rødt sitt forslag om en midlertidig returstans til Afghanistan.

Ap vil diskutere spørsmålet på sitt gruppemøte allerede i dag, men det er ikke dermed sagt at partiet vil bestemme seg for hva de mener om en midlertidig returstans.

- Først skal vi høre hva de sier, så skal vi ha gruppemøte i ettermiddag, og så får vi ta det derfra. Jeg kan ikke forutsi hva stortingsgruppa kommer til å mene om det. Så vet vi at vi har fram til tirsdag fordi det er da først hasteforslaget fra SV skal realitetsbehandles, sier Aps innvandringspolitiske talsperson Stein Erik Lauvås.