Frykt på skole etter fjerde brann på to uker. - Vurderer å holde sønnen min hjemme

(Dagbladet): I dag brant det igjen på Brannfjell skole på Ekeberg i Oslo. Det er den fjerde brannen på to uker på ungdomsskolen med 600 elever, og frykten vokser blant foreldrene.

- Hvor langt skal det gå? Hvis det ikke stopper snart, kan det ende i en stor katastrofe, sier Ingvill Starberg, mor til en gutt på 8. klassetrinn, til Dagbladet.

- Det er helt forferdelig å vite at barnet ditt er på skolen når det er fare for en ny brann, og nå vurderer jeg å holde ham hjemme, sier hun.

Mye røyk

Det var like før klokka 11.30 at alarmen gikk, etter at det begynte å brenne på et rom på skolen. Alle elevene ble evakuert, og brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen.

- Vi har kontroll på samtlige elever, og ingen er skadd. Det var betydelig røykutvikling på stedet, opplyser operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til Dagbladet.

Engeseth sier han er bevisst på at det var brann på skolen også 18., 19. og 23. oktober.

- Jeg vil ikke spekulere på om det fins noen sammenheng - det er det opp til etterforskningen å avdekke. Samtidig skjønner jeg at det er frykt blant elever, lærere og foreldre, sier han.

Operasjonslederen opplyser at politiet gjennomfører teknisk og taktisk etterforskning etter brannen, og at skolen er tilbake i normal drift.

Vektere

Etter de tidligere brannene har skolen engasjert vektere og låst dører for å hindre nye tilløp. Det hindret altså ikke en ny brann i å starte.

Brannfjell skole: Nødetatene er på stedet ifm melding om røyk fra bygget. Samtlige elever er gjort rede for. Ryker fremdeles fra et rom — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 31, 2017

- Det første som slo meg, er at det må være samme person som står bak de tre siste brannene [den første skal ha skyldtes et uhell]. I så fall setter vedkommende alles liv i fare, sier Ingvill Starberg.

Også andre foreldre Dagbladet har vært i kontakt med, uttrykker stor bekymring etter den siste brannen.

- Det veltet ut røyk fra naboklasserommet til datteren min, sier en mor.

Så vel foreldre som politiet roser Brannfjell skole for å ta trusselen på alvor og for å informere bra.

Skolens rektor Anne-Karin Bjerkebro sitter i ettermiddag i møter relatert til brannen og har ikke anledning til å kommentere saken overfor Dagbladet.