Frykter alligatorflukt fra dyrepark på grunn av ekstremværet Harvey

(Dagbladet): Ekstremværet Harvey har herjet delstaten Texas i USA. Søndag nådde den tropiske stormen USAs fjerde største by Houston. Store områder er nå oversvømt som følge av de enorme nedbørsmengdene ekstremværet har ført med seg.

Tusenvis av mennesker har måttet søke tilflukt på hustak og andre høyereliggende steder i påvente av hjelp for å slippe unna de store vannmassene.

Alligatorpark rammet

Ekstremværet har også skapt store problemer for alligatorparken «Gator Country», som ligger sørøst for storbyen Houston.

Parken tar vare på mer enn 350 alligatorer, men på grunn av flommen fryktes det nå at flere av dem vil flykte fra området.

CNN har intervjuet parkens eier Gary Saurage (se video øverst i saken), som forteller at alligatorene vil rømme dersom vannet går over gjerdene. De ansatte jobber nå febrilsk for å fange alligatorene.

- Vi har åpenbart ikke klart å fange alle sammen, men vi har fått tak i mange av dem og plassert de et annet sted som er tørrere. Vi har fortsatt en del alligatorer her ute, og snart går vannet over gjerdene, sier Saurage til CNN i videoen.

Han er ikke i tvil om at alligatorene vil rømme med vannet dersom parken flommer over.

- Absolutt, det er det ingen tvil om. Den gode nyheten er at her i sørøst Texas, så er alle vant til å leve med alligatorer.

- Vi er utslitt

Saurage fortalte også til Fox News at vannet vil gå over gjerdene i parken dersom det stiger med 30 centimeter til, skriver The Independent.

- Alle gjerdene er sertifiserte og høye, men når det ikke vil slutte å regne, vil det ikke slutte. Vi har jobbet døgnet rundt og jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Vi er utslitt, Saurage.

Ifølge eieren er de største alligatorene i parken innelåst i trailere. Parken har også krokodiller, slanger og andre reptiler som allerede har blitt fanget og plassert i et område som ligger høyere opp.

Enorme skader

Redningsmannskaper i Texas jobber på spreng for å frakte folk i sikkerhet. Om lag 30 000 har måttet flykte fra hjemmene sine på grunn av de store vannmassene. I tillegg mangler om lag 300 000 strøm.

Tirsdag ble innbyggere i Brazoria sør for Houston bedt om å komme seg unna umiddelbart etter at flommen har ødelagt et dike.

- Demningen ved Columbia Lakes er brutt sammen. KOM DERE VEKK NÅ, skrev myndighetene i Brazoria fylke på Twitter tirsdag.

Ifølge lokale myndigheter har minst ni personer omkommet i Houston. Politiet er redde for at dødstallene kommer til å stige, skriver Washington Post.

På grunn av den tropiske stormen, har svært mange ringt nødsentralen for hjelp. CBS News skriver at over 75 000 personer ringt nødnummeret siden stormen slo til.

De enorme skadene vil ta flere år å reparere, forteller guvernøren i Texas Greg Abbott til ABC News mandag.

- Det vil ta flere år å reparere skadene etter denne flom- og orkankatastrofen, sier han.

Ifølge Bloomberg kan «Harvey» koste det amerikanske samfunnet 700 milliarder kroner. Det forteller en forsikringsanalytiker til avisa. Han sammenlikner de foreløpige skadene med orkanen «Katarina» i 2005, som kostet 920 milliarder kroner, og stormen «Sandy» i New York i 2012, som kostet 584 milliarder.

Trump viste solidaritet med flomofrene

President Donald Trump og hans kone Melania landet tirsdag i flomrammede Texas. Presidentparet besøkte først Corpus Christi, der uværet Harvey traff land fredag kveld.

Byen har kommet relativt lett fra uværet sammenlignet med millionbyen Houston, men den skal Trump ikke besøke. At Trump dropper oversvømmede Houston, skyldes at han vil være sikker på at han ikke forstyrrer redningsarbeidet, ifølge en talskvinne.

Etter å ha møtt representanter for lokale myndigheter på en brannstasjon, klatret Trump opp på en stige for å tale til en flokk tilhengere og demonstranter, skriver NTB.

- Vi elsker dere, dere er spesielle, vi er her for å ta vare på dere, ropte presidenten, før han fortsatte med å skryte av Texas.

- Det er historisk, det er enormt, men jeg skal si dere, det skjedde i Texas, og Texas kan takle alt.

Under besøket i Corpus Christi uttrykte han også håp om at myndighetenes håndtering av katastrofen vil være så bra at den om noen år fremstår som et eksempel til etterfølgelse.

Besøket anses å være en viktig anledning for Trump til å vise at han kan fremstå som en samlende leder idet USA er rammet av den første store naturkatastrofen siden han ble innsatt som president i januar.