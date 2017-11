Frykter for fotgjengernes sikkerhet

KARL JOHANS GATE (Dagbladet): I løpet av natten har bymiljøetaten i Oslo vært i full vigør med terrorsikring av Norges paradegate.

Det fikk sjåfører som skulle transportere varer til adresser i gågata merke.

Flere måtte nøye navigere seg rundt sikringselementene og litt over klokka sju var det tilløp til kaos av biler og lastebiler på Egertoget.

- Dette byr på problemer, så derfor har vi lagt om rutinene våre og kjører ut varer tidligere, sier Lars Olav Schanz, som kjører mat for Lunsj.no.

Han er bekymret for at den trangere plassen kan føre til farlige situasjoner når store lastebiler skal kjøre blant alle menneskene.

- Det kan fort bli skummelt når noen kommer i blindsona til lastebiler, sier Schanz, som likevel er positiv til de forebyggende tiltakene.

Trangt

Dawod Mirafghan kjører varer for Bama og måtte rygge inn i en sidegate med lastebilen sin da han møtte de nye sperringene som skal sikre Karl Johan mot terror.

- Det blir vanskeligere å manøvrere her og vanskeligere å levere mat, sier Mirafghan som tror det kommer til å bli trangt om plassen på Karl Johan om morgenen.

Litt over klokka sju ankommer bymiljøetatens pressetalsmann Richard Kongsteien til Egertorvet.

- Vi har fått ut rundt 20 blomsterurner. Det skal totalt plasseres ut rundt 300, sier Kongsteien til Dagbladet.

Langs Karl Johan står nå også flere betongringer med blomster.

- Dette er midlertidige løsninger og vil byttes ut fortløpende, sier Kongsteien.

Han forstår bekymringen til yrkessjåførene.

- Vi må sørge for at dette blir levelig både for mennesker og trafikk, sier Richard Kongsteien.

Urner og ringer

Så langet er følgende plassert ut langs Karl Johans gate:

Oslo S og Skippergata

6 blomsterurner

Skippergate - Dronningensgate

6 betongringer

Dronningensgate - Krikegata

6 betongringer

Kirkegata - Kongens gate

6 betongringer

Kirkegaten - Nedre Slottgate

1 blomsterurne

Nedre slottsgate - Egertorget

6 blomsterurner

Tryggere

Tor Ove Stenseng går opp Karl Johans gate hver dag og liker det han ser.

- Det ser bra ut og det kjennes tryggere med disse tiltakene, sier Stenseng til Dagbladet.

Stenseng synes det vanskelig å si om sikringstiltakene er gode nok.

- Jeg kulle gjerne sett at det blir mer. I dagens hverdag så er dette nødvendig, sier Tor Ove Stenseng til Dagbladet.