Frykter Listhaug forsurer forholdet til söta bror

(Dagbladet): Frp-statsråd Sylvi Listhaug har de siste ukene fått oppmerksomhet for flere kontroversielle utspill, blant annet fordi hun tok til orde for at Norge i større grad bør omgå menneskerettighetene.

I dag, mindre enn to uker før valget, har hun invitert med seg deler av presse-Norge på tur til Rinkeby i Sverige; en forstad Frp flere ganger har brukt som et skrekkeksempel i innvandringsdebatten.

- Skalkeskjul

Det gjorde at den svenske migrationsministeren Helene Fritzon i dag unnlot å møte Listhaug som avtalt, fordi hun føler at besøket er en del av den norske valgkampen.

Saken får diplomat Kai Eide, som har vært Norges ambassadør i Sverige, til å reagere.

- Det at Listhaug skal lære er selvsagt bare et skalkeskjul. Det blir for gjennomsiktig, og det er åpenbart for alle med noen som helst luktesans at det er et valgkamptriks. Det synes jeg er betenkelig, sier Eide, som tidligere var Høyre-mann.

Han mener det er problematisk at Listhaug bruker statsrådhatten på noe han mener åpenbart er et forsøk på å profilere Frp i valgkampen.

- Det er i forbindelse med at hun er Frp-politiker hun har reist, men hun bruker altså departementets og, går jeg ut fra, ambassadens ressurser, noe som betyr at hun er regjeringsmedlem. Det er helt oppsiktsvekkende, sier Eide, som Dagbladet snakket med før det ble kjent at svenske myndigheter reagerte negativt på Listhaugs besøk.

Eide mener det er betenkelig at statsminister Erna Solberg (H) tillater det.

Vil forsure forholdet

Ikke minst fordi han tror Frps gjentatte angrep på svenske tilstander vil «forsure» forholdet til naboen.

Det mener han er uheldig.

- Sverige betyr så mye for oss, og det er veldig uklokt at et norsk regjeringsmedlem kommer til Sverige og bruker vertslandet som skyteskive i presentasjonen av egen politikk. Svenskene legger merke til dette. Det har en effekt, og det må statsministeren skjønne, sier Eide, som sier han synes det er synd at Erna Solberg (H) ikke griper inn.

-Erna burde markert seg klarere og gitt uttrykk for at dette går for langt. Jeg tror det faktum at Erna ikke setter en stopper for det, i seg selv er betenkelig, sier Eide.

- Ødeleggende for borgerlig side

Venstres Abid Raja er også kritisert Rinkeby-turen til Listhaug, som heller ikke han mener en en reell jobbreise for statsråden.

- Du drar ikke på læringstur 12-13 dager før valget, og det at hun prøver å late som det, er bare for dumt. Jeg synes det er veldig unorsk at man bruker statsrådposten sin på å blande inn en annen stat i den norske valgkampen. Det undergraver Norges renomme, men kan også potensielt forsure forholdet til vårt naboland, sier Raja.

Han synes statsminister Erna Solberg nå bør komme på banen og gi sin vurdering av Listhaugs Rinkebytur.

- Jeg ser at Listhaug er blitt satt på plass av Erna ved en rekke anledninger. Nå driver Listhaug og ødelegger for hele den borgerlige siden med det hun driver med. Hun kjører sololøp mot regjeringa og den borgerlige siden. Jeg føler med Erna, samtidig som jeg håper hun kan si noe om hvorvidt dette var en klok framgangsmåte fra Listhaug eller ikke, sier Raja.