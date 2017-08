Frykter massive ødeleggelser når «Harvey» treffer land: Kan komme opptil 890 mm (!) regn

(Dagbladet): Den amerikanske delstaten Texas forbereder seg nå på at orkanen «Harvey» skal treffe land.

Hvis meteorologenes beregninger stemmer, kommer «Harvey» til å bli den kraftigste orkanen som rammer USA på tolv år.

Da het orkanen «Katrina», som forårsaket katastrofale ødelegger særlig i og rundt New Orleans. 1833 menneskeliv gikk tapt som følge av orkanens herjinger.

Treffer land lørdag

«Harvey» ble rundt 21.10 fredag kveld karakterisert som en orkan i kategori tre.

Den ventes å treffe land i området rundt Corpus Christi i Texas tidlig lørdag morgen, lokal tid, rundt klokka 14.00 norsk tid.

Det skriver CNN.

Stormsystemet ventes imidlertid å bli kraftigere i løpet av natta, og dermed bli en orkan i kategori tre.

Det vil si at stormsystemet drar med seg vindkast som har en hastighet på mellom 50 til 58 meter i sekundet, altså 178 til 209 kilometer i timen.

889 millimeter nedbør

Amerikanske National Weather Service anslår at orkanen kommer til å oppholde seg i Texas i flere dager. Etter at den når Corpus Christi lørdag, vil den gå nordover - innover i landet - en tid, før den beveger seg østover.

I løpet av søndagen vil orkanen bli svakere. Stormsystemet kommer imidlertid til å ligge over forholdsvis kystnære strøk i Texas i mange dager framover.

Orkanen bringer ikke bare med seg svært kraftig vind og vindkast, men også enorme nedbørsmengder. New York Times skriver at det kan komme så mye som 35 tommer med nedbør - altså hele 889 millimeter.

Mange evakueres

Deler av Corpus Christi, Texas-byen med rundt 325 000 innbyggere, har evakuert eller skal evakueres. Flere mindre byer rundt Corpus Christi blir tvangsevakuert.

Til sammen er det snakk om tusenvis som har eller skal evakueres, skriver The Independent.

Myndighetene i Texas anmoder kraftig at personer som bor i særskilt utsatte områder, hører på oppfordringene om å evakuere. Kom dere vekk mens dere kan, er meldinga fra guvernørens kontor, ifølge NBC News.

- Mange tar lett på denne stormen, og tenker at den ikke kommer til å utgjøre noen fare for dem. Vær så snill, følg advarslene og evakuere så raskt som mulig, sier guvernør Greg Abbott til NBC-filialen KPRC.

Seint fredag kveld gikk guvernør Abbott ut og sa at orkanen kom til å bli en «stor katastrofe» og ba om føderale midler for å håndtere situasjonen.

- Kan faktisk ikke dra

Én av dem i Corpus Christi som vil trosse stormen - og myndighetenes advarsler - er 60 år gamle Gina McGinnis.

- Jeg er klar. Jeg skal sørge for at andre også er klare, sier hun til NBC News.

Aaron Castro (28) skal også bli igjen. Det skal også mange andre, ifølge han.

- Noen kan faktisk ikke dra. De har ikke penger nok til å reise, sier han.

Trump følger med

USAs president Donald Trump følger nøye med på orkanens utvikling, ifølge rådgivere i Det hvite hus, melder CNN.

De bemerker at situasjonen potensielt kan bli en enorm prøve for Trump.

Orkanen kommer nemlig på et tidspunkt hvor to nøkkelstillinger i administrasjonen ikke er fylt, i likhet med mange andre stillinger Trump etter over et halvt år ikke har besatt.

Etaten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), en etat som blant annet sender ut advarsler om ekstremvær, har ennå ikke fått en sjef.

Det amerikanske sikkerhetsdepartementet er for øyeblikket også uten en leder, etter at John F. Kelly ble ansatt som Trumps stabssjef for et par uker siden.

FEMA, Federal Emergency Management Agency, byrået som skal koordinere myndighetenes innsats etter katastrofer, er underlagt sikkerhetsdepartementet.

Det samme er USAs kystvakt.

President Trump er imidlertid ikke bekymret for at sikkerhetsdepartementet per nå står uten en utnevnt minister. Det hvite hus rykket ut torsdag og sa at de var sikre på at viseminister Elaine Duke var mer enn kapabel til å håndtere konsekvensene av orkanen «Harvey».