Full forvirring i Zimbabwe. Nå går det mot riksrett for Mugabe

(Dagbladet): Den 93 år gamle diktatoren og presidenten i Zimbabwe, Robert Mugabe, avsluttet sin tale til nasjonen på statlig TV - uten å bekrefte at han trekker seg.

Under talen sa han blant annet at militærets inngripen tidligere i uka ikke var rettet mot ham som president, ei heller i strid med landets grunnlov. En av de militære lederne hjalp for øvrig den 93-årige presidenten med å bla om på arkene der den omfattende presidenttalen sto nedskrevet.

- Jeg opplever, som kommandør for forsvarsstyrkene i Zimbabwe, at operasjonen den siste uka er gjort ut ifra dype, ærlige og patriotiske bekymringer knyttet til velferden for vårt folk, sa han.

- Og mens jeg taler for dere, er jeg også klar over en rekke bekymringer som har kommet fra dere alle, som krever vår oppmerksomhet. I dagens møte med militærsjefene ble det understrekt at vi alle sammen skal påbegynne prosesser som sørger for at landet vårt kommer tilbake til en normal tilstand, sa Mugabe videre.

Truer med riksrett

Han tok også opp landets økonomiske problemer, som han lover at skal løses politisk med tiltak som vil bli kunngjort på den kommende partikongressen til ZANU-PF.

- Jeg skal lede denne kongressen, sa Mugabe, noe som er den eneste indikasjonen han kom med når det gjaldt sin egen framtid.

- La oss alle bevege oss videre, sa Mugabe, som elegant droppet å nevne sine egne planer for framtida.

Dermed fortsetter usikkerheten i den afrikanske nasjonen. Regjeringspartiet har allerede stilt et ultimatum om at Mugabe må trekke seg som president innen klokka 12 mandag. Dersom han ikke går med på dette, truer de med å stille ham for riksrett.

Nå sier også lederen for foreningen for landets krigsveteraner, Chris Mutsvangwa, at planene om å stille Mugabe for riksrett vil bli igangsatt i morgen, ifølge Sky News. Foreningen oppfordrer samtidig landets innbyggere om å ta til gatene for å demonstrere mot presidenten.

- Gå av med verdighet

Det var søndag knyttet stor spenning til Mugabes tal, etter at regjeringspartiet ZANU-PF tidligere søndag bekreftet at de har avsatt Robert Mugabe som partileder.

- Måtte han gå av med verdighet, skrev partiet på Twitter.

Nyheten ble fulgt opp med at Mugabe møtte militærsjefene som tidligere denne uka grep makta i landet, for forhandlinger om sin avgang. En sentral kilde i forhandlingene opplyser at den 93 år gamle diktatoren der skal ha sagt seg enig i å trekke seg, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Omtrent samtidig varslet Mugabe en direktesendt TV-tale seinere på kvelden. Mange ventet at han der ville offisielt trekke seg som president, men Mugabe avsluttet talen uten å ha nevnt det med ett ord.

Det har foreløpig heller ikke dukket opp bekreftet informasjon om hva som skjedde under møtet søndag ettermiddag, med unntak av fotografier av Mugabe ikledd sort dress, hvit skjorte og et rødt slips, tilsynelatende tankefull og i intens samtale med de øverste sikkerhetstjenestefolkene i Zimbabwe.

Fryktet diktatorkona

Blant dem han møtte, var hærsjef Constantino Chiwenga, som ledet den militære maktovertakelsen i Zimbabwe denne uka, der Mugabe ble plassert i husarrest.

Inngripenen var en reaksjon på at Mugabes kone Grace seilte opp som den ledende kandidaten til å bli Mugabes etterfølger.

Både i militæret og blant folket er motstanden stor mot at det skal bli et dynastisk styre i landet.

Hæren nekter imidlertid å kalle maktovertakelsen et kupp, og ønsker isteden å presse den 93-årige presidenten til å gå av selv.

Krisemøte

Som tidligere nevnt ble Mugabe avsatt som partileder for regjeringspartiet tidligere i dag. Det var under et krisemøte søndag, at sentralstyret i ZANU-PF besluttet å erstatte den autoritære 93-åringen med Emmerson Mnangagwa, mannen som fikk sparken av nettopp Mugabe som visepresident tidligere i uka, melder Reuters.

De ga ham samtidig frist fram til mandag klokka 12 på å gå av, hvis ikke truer de med å stille ham for riksrett.

Alle de ti provinslagene i ZANU-PF har stilt seg bak kravet om Mugabes avgang, og det samme hadde krigsveteranene som lørdag arrangerte en massemønstring i Harare med krav om Mugabes avgang.

Samtidig ble også kona til presidenten, Grace Mugabe, avsatt som leder for kvinnebevegelsen i ZANU-PF, forteller kilder til Reuters.

Går han av frivillig?

Selv om Mugabe er avsatt som partileder for ZANU-PF, er han fortsatt landets president, og det er nå knyttet stor spenning til hva som vil skje videre.

- Det store spørsmålet er om presidenten vil gå av frivillig eller ikke, sa seniorforsker Henning Melber ved Nordiska Afrikainstitutet til Dagbladet tidligere søndag.

Etter at regjeringshæren grep makten onsdag og satte Mugabe i husarrest, og før de siste meldingene søndag kveld - hadde alle forsøk på å overtale ham til å trekke seg mislyktes. Nevøen Patrick Zhuwao uttalte til Reuters lørdag at president Mugabe og kona Grace heller vil dø enn å trekke seg. Zimbabwes forsvarssjef Constantino Chiwenga skal i løpet av søndagen ha et nytt møte med Mugabe.

- Det er vanskelig å si om presset fra hæren, partiet og folket vil være nok til at han trekker seg frivillig. Han har mistet all støtte, og det ingen tvil om at det er det riktige valget å ta. Dersom han gjør det, kan han fortsatt gå av med en viss form for ære i behold og sannsynligvis får han en statlig begravelse når han dør, sa Melber.

Dagbladet kommer tilbake med mer.