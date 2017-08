Funn av levninger ved Sjusjøvatnet: Kobles til forsvinningssak

(Dagbladet): Politiet opplyser i en pressemelding at det er gjort funn av levninger som trolig er en mann ved sørenden av Sjusjøvatnet. Levningene bærer preg av å ha ligget ute en tid.

Kobles til forsvinningssak

Identiteten til personen er foreløpig ikke fastslått, men funnet kobles til Stig Ingar Evje, som forsvant 3. mai i år.

Ifølge pressemeldingen er pårørende orientert om funnet.

Lensmann i Ringsaker forteller til Dagbladet at funnet er knyttet til den savnede 45-åringen på grunn av området levningene ble funnet i, at det ikke er noen andre savnede i området og på grunn av klesdrakt.

- Dette er grunnen til at vi valgte å varsle pårørende, men vi har ikke en sikker identitet enda, sier lensmann Terje Krogstad.

Politiet håper at vedkommende vil bli identifisert innen mandag eller tirsdag.

Foreløpig kan ikke politiet si noe som helst om dødsårsaken, og om det kan ha skjedd noe kriminelt, skriver NTB. Politiets krimteknikere jobbet fortsatt på stedet søndag kveld.

150 vitneobservasjoner

Det var en turgåer i området som fant levningene, og politiet fikk melding klokka 14:28 søndag.

- Vi har fått rundt 150 vitneobservasjoner, og vi tror at folk har gjort dette i beste mening. Dette har vært en tøff belastning for de pårørende. Om det er han, er det et veldig trist utfall, men samtidig er det greit for de pårørende å få vite hva som har skjedd, sier Lensmann Krogstad.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen skal funnet være gjort om lag 300 meter fra stien rundt Sjusøvatnet og ikke langt unne hytta hvor savnede Evje forsvant 3. mai i år.

Ifølge Krogstad var Evje på hytta sammen med sin far, og han forsvant om morgenen 3. mai.

Saken oppdateres.