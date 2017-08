Funn i ubåt-mysteriet var redningsvest

(Dagbladet): Det svenske sjøredningsselskapet gjorde i går kveld et funn i forbindelse med søket etter den savnede journalisten Kim Wall, som de mente var av interesse for saken.

SISTE: Funnet var deler av en redningsvest.

- Den vil bli undersøkt, men vurderes ikke umiddelbart som av interesse for saken, skriver København-politiet.

I dansk farvann

- Jeg kan bekrefte at vi har gjort et funn, men vil ikke kommentere hva det er. Vi har overlevert det til dansk politi - også får de avgjøre om det er av interesse for den videre etterforskningen av saken, sier pressekontakt Emma Valham ved Sjøredningselsskapet til Dagbladet onsdag morgen.

Funnet er også blitt bekreftet av stasjonsansvarlig Frederik Winblad overfor Aftonbladet og Expressen.

Gjenstanden ble funnet rett før klokka 21.00 i går kveld, i dansk farvann like ved øya Saltholm, utenfor København.

København-politiet skriver at selv om de ikke anser funnet som umiddelbart interessant, er de glade for at folk sikrer og melder ifra om funn i Øresund og Køge Bukt.

Fortsatt savnet

Det var natt til fredag at ubåten med Kim Wall og oppfinneren Peter Madsen ble meldt savnet. Bare eieren av ubåten er funnet, og han er siktet for drap på farkomstens andre passasjer - journalist Kim Wall (30).

Oppfinner Peter Madsen har bygget tre ubåter, blant annet Nautilus U3C, som man med sikkerhet vet at journalist Kim Wall var om bord i, på torsdag. Hun skulle skrive en reportasje om den kjente dansken.

Han er nå siktet for drap på journalisten og sitter fengslet. Han nekter straffeskyld.

Dette vet vi om henne, Madsen og Nautilus ferd:

Torsdag

Klokka 19.00: Vitner har sett at Kim Wall og oppfinneren seilte ut fra Refshaleøen ved Københavns havn.

Klokka 19.30: Madsen skal ha kontaktet en venn og avlyst en planlagt tur til Bornholm neste dag.

20.30: De to observeres i ubåten av personalet om bord i en festbåt, og senere av en tysk turist nordøst for København, ifølge Berlingske.

Klokka 22.30: Madsen har til politiet sagt at han på dette tidspunktet satte Wall av ved restauranten Havlandet på Reftslaeøen i Københavns havn.

Etter 22.30: Madsen skal ha sendt sms til en bekjent og avlyst fredagens tur til Bornholm. Madsen skal ikke ha besvart sms-spørsmål om årsak til avlysningen, ifølge Berlingske.

Midnatt: Ubåten blir observert av et handelsfartøy mellom København og øya Saltholm, sørvest for Øresundbrua. Den hadde da ifølge mannskapet om bord skrudd av lysene. Det oppstod nesten en kollisjon mellom de to fartøyene, ifølge Aftonbladet.

Fredag

Klokka 02.30: Kim Walls kjæreste kontakter redningstjenesten og melder kvinnen savnet etter ubåt-seilasen.

Klokka 02.51: Kystradiostasjonen Lyngby Radio forsøker å kontakte ubåten, men får ikke svar, ifølge dansk TV 2.

Klokken 03.39: Redningstjenesten kontakter politiet i København og forteller at de mistenker det har skjedd en ulykke på sjøen.

Klokka 07.11: Lyngby Radio sender ut alarm til all skipsfart i Øresund og den østlige Østersjøen om å være på utkikk etter den savnede ubåten.

Klokka 10.14: Redningsselskapet får beskjed fra båter og skip i området sør for Drogden Fyr om at ubåten befinner seg i Køge Bugt.

Klokka 10.30: Det oppnås radiokontakt med ubåten, der Madsen forklarer at han har tekniske problemer, men at det ikke skal være noen skadet. Ubåten setter deretter kurs mot havna.

Cirka klokka 11: Et vitne ser Madsen stå i tårnet på ubåten. Han går ned i båten, men kommer kjapt opp igjen. Deretter begynner ubåten å synke, og Madsen kaster seg i havet. Han blir reddet av en privat motorbåt, som frakter ham til land.

Cirka klokka 11.30: Madsen ankommer Dragør, der han sier at ubåtens ene ballasttank hadde fått problemer, og at dette var årsaken til at båten sank.

Han blir deretter kjørt til politistasjonen på Halmtorvet i København for avhør.

Klokka 13.30: Politiet melder om at de vil sende dykkere ned i ubåten, som ligger på sju meters dybde. Det er ikke mulig å ta seg inn i den, ifølge meldinga.

Klokka 17.44: København-politiet skriver i en pressemelding at Madsen er pågrepet og siktet for drap på den svenske journalisten.

Lørdag

Klokka 10.00: Hevingen av ubåten starter.

Samme formiddag: Madsen framstilles for avhør. Dette skjer for lukkede dører.

Klokka 16.00: Ubåtens tårn når havoverflaten. Ubåten undersøkes. Kim Wall er ikke i den.

Klokka 17.00: Dommeren beslutter at Madsen skal varetektsfengsles i 24 dager. Han nekter straffeskyld.

Søndag:

Politiet holder en pressekonferanse der de uttalte at de betrakter ubåten som et mulig gjerningssted. Den har siden blitt gjenstand for en rekke tekniske undersøkelser.

Mandag

Politiet sier i en pressemelding at de mener Madsen selv senket ubåten. Påstanden begrunnes ikke.

Tirsdag:

Politiet ville heller ikke i går overfor Dagbladet ikke utdype hvorfor de mener oppfinneren selv har senket ubåten - eller hvordan. Samtidig koblet i går det svenske politiet seg på i søket etter den savnede journalisten.

Seint tirsdag kveld melder det svenske sjøredningsselskapet om at de har gjort et «interessant funn» i saken.

Onsdag

Dansk politi melder om at funnet var deler av en redningsvest, og ikke av interesse for saken.

Kilder: Aftonbladet / Berlingske / Dansk politi / Dansk TV 2