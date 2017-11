Fylkesledere i Ap krever at oktoberbarna får en ny sjanse

(Dagbladet): Flere av partiets lokallag har protestert etter at Ap på Stortinget markerte skepsis til å støtte et forslag fra SV, MDG og Rødt om midlertidig returstans til Afghanistan.

Nå tar flere fylkesledere og fylkeslag i Ap til orde for at partiet bør støtte en returstans til Afghanistan dersom det ikke raskt blir avklart om landet er trygt nok til at folk kan returneres dit - og ikke minst: At oktoberbarna får sakene sine vurdert på nytt.

- Det er unge mennesker som skal til Afghanistan, og det er stadig endringer i trusselbildet der. Da bør man kanskje stoppe opp litt, for dette er ikke noe man kan lefle med, sier fylkesleder Jon Rolf Næss i Aust-Agder Ap, som også sitter i partiets sentralstyre.

Hordaland Arbeiderparti, Møre og Romsdal Ap og Oslo Ap har vedtatt uttalelser som sier det samme.

Vil gi ny sjanse

«Hordaland Arbeiderparti kunne ikke ta helg før vi vedtok at vi mener de enslige asylsøkerne fra Afghanistan skal få sine saker vurdert på nytt», skriver stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Jette F. Christensen fra Hordaland på sin facebookside lørdag.

Dagbladet har vært i kontakt med Christensen, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere lørdag kveld, og viser til fylkesleder Hans Erik Ringkjøb.

Ringkjøb har ikke anledning til å besvare Dagbladets henvendelser lørdag kveld.

Lokallagene i Bergen, Trondheim og Oslo har også vedtatt uttalelser om oktoberbarna.



Fylkeslederne Bjørn Tore Ødegården i Buskerud Ap og Jon Rolf Næss i Aust-Agder opplyser at de stiller seg bak krav om både returstans til Afghanistan og revurdering av sakene til oktoberbarna, selv om fylkeslagene deres ikke har behandlet spørsmålene



De er to av cirka halvparten av fylkeslederne i partiet som har besvart en rundspørring Dagbladet har gjort om spørsmålene.

To fylkesledere svarer at de ikke har vurdert eller sett SVs forslag om midlertidig returstans.

Tre fylkesledere svarer at de støtter stortingsgruppas linje i spørsmålene, hvorav den ene av fylkeslederne er Østfold Ap sin leder Stein Erik Lauvås, som også er partiets innvandringspolitiske talsperson på Stortinget.

Tre fylkesledere i henholdsvis Troms, Trøndelag og Hordaland peker på at fylkeslagene skal diskutere spørsmålene på møter i sine representantskap eller styrer før de vil svare medier på spørsmål.

Da har Stortinget for lengst tatt stilling til SVs forslag om midlertidig returstans, som fylkeslederne er spurt om.

Det skal behandles allerede neste uke, og det framstår fortsatt helt åpent hvor Ap står.

Kan hjelpe oktoberbarna

Partiet er interessante fordi de, sammen med samarbeidsparti Sp, sitter i en nøkkelposisjon og antakelig kan snu stortingsflertallet i spørsmålet om Afghanistan-returer.

Det kan igjen hjelpe de såkalte «oktoberbarna», som de siste ukene har fått mye oppmerksomhet.

Benevnelsen brukes om 130 afghanske ungdommer som denne høsten fyller 18 år, og etter den tid risikerer å bli tvangsreturnert til det flere organisasjoner beskriver som et stadig mindre trygt land.

Mange av dem kom til Norge høsten 2015, og har levd med midlertidige oppholdstillatelser fram til myndighetsdagen denne høsten, da Norge kan sende dem ut av landet uten å bryte menneskerettighetene.

De siste dagene har Dagbladet og flere andre medier omtalt det som virker å være et gryende grasrotopprør i Ap i spørsmålet om returer til Afghanistan og bruk av midlertidige oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

Flere lokallag og AUF har bedt om at partiets stortingsgruppe støtter en returstans til landet, slik SV har foreslått.