Ga Trump finger'n, og fikk sparken. Nå får hun penger av fremmede

(Dagbladet): Syklisten Juli Briskman fikk sparken etter at hun viste langfingeren til Donald Trumps bilkortesje, da den passerte henne i slutten av oktober.

Bildet av den 50 år gamle kvinnen gikk viralt etter at det ble tatt i nærheten av president Donald Trumps golfresort den 28. oktober, av en fotograf som reiste med ham.

- Ville gjort det igjen

Briskmans arbeidsgiver likte ikke hennes spontane reaksjon til den amerikanske presidenten.

Ifølge Telegraph har Briskman fortalt at hun etter hendelsen ble eskortert ut fra bygningen hun arbeidet i, for så å bli fortalt av sine sjefer at hun hadde brutt retningslinjene for god oppførsel.

- Jeg var ikke på jobb engang da jeg gjorde det, sier hun om sin hilsen til presidenten.

- Men jeg ville gjort det igjen, tilføyer hun.

Samler inn penger

Og det kan virke som at enkelte støtter henne i nettopp det. I etterkant har nemlig en GoFundMe-side blitt opprettet i 50-åringens navn.

I skrivende stund er det blitt samlet inn over 60 000 amerikanske dollar til henne, via siden. (Summen tilsvarer cirka 500 000 kroner, med dagens valutakurs).

The Telegraph skriver at det i GoFundMe-siden blant annet argumenteres med at Briskman er «mor til to tenåringer, og at man bør donere penger til henne for å vise støtte til henne».

Fotografen som tok bildet av 50-åringen har uttalt til nyhetsbyrået AFP at det er vanlig å se mennesker protestere eller vise obskøne gester når presidenten kjører forbi.