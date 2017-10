Gir opp luksussalg

(Finansavisen:) iHus Premium var Geir Ole Reiakvams våpen for å slå seg opp i det lukrative markedet for luksuseiendommer på Oslo vest. Boligmegleren bygget opp kontorer på St. Hanshaugen og Frognerveien og planla kontor også på Majorstuen.

To år senere er satsingen skrotet, skriver Finansavisen. Reiakvam har lagt ned kontoret på St. Hanshaugen og avblåst planene om et kontor på Majorstuen. På St. Hanshaugen satses det nå på vanlige boliger.

Må vinne østkanten

- Planen var å etablere flere kontorer, men vi må tenke på kjerneområdet vårt før vi tenker på iHus Premium. Kjerneområdet er det viktigste for oss, og det er boliger sentralt på Oslo øst.

- Vi har mistet en del kontorer, og da må vi satse på kjernevirksomheten vår – det som er det ordinære iHus. Vi må vinne tilbake markedsandelene på Torshov, Sagene og Sinsen før vi kan satse på iHus Premium igjen, sier Geir Ole Reiakvam til avisen.

- Vi fikk ikke flere kunder av å sitte to steder, og har gjort dette rett og slett for å spare kostnadene med dobbel leie. Meglere som tidligere satt i Frognerveien sitter nå på St. Hanshaugen, sier Reiakvam.

Konsept i skuffen

Selv om Reikvam har skrinlagt satsingen, har han ifølge Finansavisen konseptet liggende i en skuff i tilfelle det skulle dukke opp en stor og dyr vestkantvilla.

- Vi vil beholde iHus Premium som et konsept når det dukker opp fine eiendommer på Oslo vest i stedet for å ha egne butikker. Det blir litt for voldsomt å kjøre dette konseptet på vanlige leiligheter på østkanten. Det er forskjell på en ettroms på Grønland som kanskje krever ti bilder og en enebolig på Nordberg som krever 40, sier Reiakvam.

Reiakvam avviser at den mislykkede iHus Premium-satsingen har vært dyr.

- Vi har ikke tapt mye på det. Problemene på Torshov, Sinsen og Sagene har vært mye dyrere. De har vært dyre, sier Reiakvam til avisen.

